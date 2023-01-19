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愛沙尼亞增加軍援烏克蘭 將超過GDP 1%

2023/1/19 21:44（1/19 22:19 更新）
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（中央社愛沙尼亞塔林19日綜合外電報導）愛沙尼亞今天表示，將對遭到戰火蹂躪的烏克蘭增加軍事援助，以達到愛沙尼亞國內生產毛額（GDP）1%以上，並主張有必要對烏克蘭提供「更多和更快」的軍火援助。

法新社報導，愛沙尼亞作出慷慨承諾的同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）正對西方盟邦大力施壓，以促其捐助更多重型武器來對抗俄軍。

愛沙尼亞政府表示，將提供烏克蘭「至今最大筆軍事援助，包括遠距離射擊的反裝甲武器以及價值共計1億1300萬歐元（逾新台幣37億元）的彈藥」。

愛沙尼亞的聲明中並說：「我國對烏克蘭提供的軍事援助將增加到3億7000萬歐元，或略高於我國GDP的1%。」

自俄軍去年2月入侵烏克蘭後，僅擁有130萬人口的前蘇聯加盟共和國愛沙尼亞即對烏克蘭提供堅定支持。

根據基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）上月提出的報告，就占GDP的比重而言，愛沙尼亞已對烏克蘭提供最大的政府支持。

基爾世界經濟研究所指出，若將軍事、人道和財政援助一併計算在內，愛沙尼亞援烏規模去年11月底已達到GDP的1.1%。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120119

#愛沙尼亞
#烏克蘭
#基爾世界經濟研究所
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