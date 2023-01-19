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烏克蘭敦促西方盟邦增援 稱亟需豹式坦克

2023/1/19 21:51（1/19 22:17 更新）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭外交部長和國防部長今天發表聯合聲明，敦促西方盟國「大幅」提高對基輔當局的軍援，並提供現代豹式坦克給烏克蘭。

負責協調軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defense Contact Group）即將在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）開會，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）於會前發表聲明，向盟邦喊話。

法新社報導，兩人在聲明中說：「我們呼籲所有已經或計畫提供軍事援助的夥伴國家，大幅提高他們的實際貢獻，以強化烏克蘭防衛本身的能力。」

兩人說道，俄羅斯「在軍隊、武器、軍備上維持著龐大的數量優勢，且克里姆林宮「決心進一步升高敵意」。

庫列巴和防長列茲尼科夫指出，提供現代裝甲車輛「是最迫切的需求之一」。

聲明提到，他們「樂見英國大膽且相當即時的決定」，提供挑戰者坦克（Challenger）給基輔當局，不過「要達成作戰目標，這樣仍不夠」。英國是第一個承諾要提供重型坦克給烏克蘭的國家。

他們呼籲10多個擁有先進豹式坦克的國家，包括德國、波蘭、土耳其等國家提供豹式坦克。

北大西洋公約組織（NATO）中有許多國家擁有德國製豹式坦克，但要移轉給烏克蘭必須先經過德國的同意。

路透社報導，英國近日率先宣布將提供挑戰者坦克援基輔，成為第一個援助西方坦克給烏克蘭的西方國家，升高對於德國的壓力。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120119

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