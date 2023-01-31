俄烏戰爭將滿週年 俄羅斯稱習近平春季訪莫斯科

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（中央社台北31日電）俄羅斯外交部30日表示，中國國家主席習近平將於春季對俄羅斯進行國是訪問。由於2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭1週年，習近平這項訪問一旦成行，恐將使中國受到外界側目。

但截至發稿為止，中國官方尚未對此作出公開回應。

綜合俄羅斯衛星通訊社及塔斯社報導，俄羅斯外交部對此還表示，習近平這次訪問俄羅斯，將成為俄中兩國關係的「頭等大事」。

根據報導，俄羅斯外交部在聲明中表示，俄中兩國在新的一年將攜手努力，進一步加強和推進雙邊關係。「眾所周知，俄羅斯總統蒲亭已邀請中國國家主席習近平在春季進行國是訪問」。而隨著中國不斷優化防疫措施，俄方期待俄中之間的各級面對面接觸和交流能夠恢復。

俄羅斯新聞報（Vedomosti）先前報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月訪問莫斯科，並將會見蒲亭（Vladimir Putin）。外界認為，王毅訪俄可能與習近平未來一旦訪俄的準備作業有關。

針對俄媒報導王毅將訪俄，中國外交部發言人毛寧30日在例行記者會上表示，「我目前不掌握你提到的具體訪問」。（編輯：邱國強）1120131