美駐北約大使：中俄共用複合式戰術 分化侵蝕北約

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）美國駐北約大使史密斯指出，俄羅斯與中國正日益使用相同的手法與工具，以削弱北約成員國。她說，「毫無疑問」，中、俄皆試圖分化北約，北約已對相關情況有更深入認識，並決意採取應對措施。

史密斯（Julianne Smith）強調，美國的用意不是敦促盟友將注意力由歐洲－大西洋「轉向」亞洲－太平洋區域，而是確保北大西洋公約組織（NATO）各成員國擁有強韌的國防安全政策。

「我要明確表達，我們的重點是瞭解中國在歐洲－大西洋區域及其周邊的活動，以及中國的行動可能對北約整體或個別成員國造成的安全風險或弱點。」史密斯提到，除了認知到中國構成的挑戰，更需採取行動應對它，「北約將試圖在部長級會議和領導人峰會達成里程碑」。

英國「金融時報」（Financial Times）今天刊登發自布魯塞爾對史密斯的專訪報導。北約今年6月首度在戰略文件提及中國構成「體制性挑戰」（systemic challenge），9月首度闢專場就台灣議題進行內部討論，11月外長會議則觸及應對中國挑戰的具體措施。

史密斯指出，北京未向俄羅斯提供武器支援對烏克蘭的侵略戰爭，但在政治上持續聲援俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、為莫斯科幫腔，宣稱烏克蘭及其在西方的支持者要為戰爭負責。

史密斯說，中國緊密關注俄羅斯如何大量操作誤導性的資訊、脅迫手段、能源供應問題、惡意的網路行動，俄、中確實「使用共同的複合式戰術（hybrid tactics）」。

不過，「金融時報」指出，許多歐洲國家的對中態度不如美國強硬，也不願承擔危害與中國經貿關係的風險。此外，部分歐洲國家擔憂俄烏戰爭以外的議題將分散北約的注意力。

史密斯強調，美國的重點是確保歐洲強化自身防衛能力，正視中國構成的挑戰與威脅；各國政府應具備相應的政策、法令與工具，應對中國的複合式戰術。（編輯：黃自強）1111220