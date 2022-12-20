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蒲亭：烏克蘭遭併4區情勢「極為艱困」

2022/12/20 18:44
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科兼併的烏克蘭4區，局勢「極為艱困」。

法新社報導，蒲亭告訴安全部門官員，「在頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）人民共和國，以及赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區，局勢極其艱困」。

蒲亭特別提及在「俄羅斯新地區」工作的人，「住在那裡的人們，俄羅斯公民都要依靠你們，依靠你們的保護」。

他還指出，俄羅斯的反間諜行動需要「保持鎮定，並集中力量」。

「必須嚴格壓制外國情報部門的行動，並迅速查明叛徒、間諜和破壞分子。」

蒲亭9月宣布將烏克蘭的頓內茨克、盧甘斯克、赫松、札波羅熱4州併入版圖，但俄軍從未完整控制這些地區，上月還在烏克蘭長達數月的反攻後被迫撤出南部赫松州首府。

在地面遭遇挫折後，莫斯科已改變戰略，加強針對烏國軍事和能源設施的空襲行動。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111220

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