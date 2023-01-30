俄羅斯：盼對中關係提升至新水準 期待雙邊峰會

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，希望將與中國的關係提升到「新的水準」，並期待與北京領導人進行面對面會談。另據一份俄羅斯報紙，中國最高外交官將於2月訪問莫斯科。

俄羅斯外交部表示，「我們相信，俄中雙邊合作仍具巨大潛力。」俄方將致力提前實現兩國貿易額達到2000億美元的目標，並「顯著深化」與北京的關係。

此前不久，俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）報導中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月訪問莫斯科。俄國外交部隨即發布上述評論。

「新聞報」的報導指出，王毅可能在此行拜訪俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。王毅出訪的目的尚未公開，但可能與中國國家主席習近平即將訪問俄羅斯的準備作業有關。

路透社報導，近來西方國家帶著焦慮心情，密切關注俄中兩國的「無上限」友誼，惟目前仍難以斷定這種關係究竟深厚到何種程度。

習近平一直避免就入侵烏國一事公開批評俄羅斯，同時主動提出願在和平談判中發揮作用，並反對在軍事衝突中動用核武。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120130