更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋
文化

京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

俄羅斯：盼對中關係提升至新水準 期待雙邊峰會

2023/1/30 21:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，希望將與中國的關係提升到「新的水準」，並期待與北京領導人進行面對面會談。另據一份俄羅斯報紙，中國最高外交官將於2月訪問莫斯科。

俄羅斯外交部表示，「我們相信，俄中雙邊合作仍具巨大潛力。」俄方將致力提前實現兩國貿易額達到2000億美元的目標，並「顯著深化」與北京的關係。

此前不久，俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）報導中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月訪問莫斯科。俄國外交部隨即發布上述評論。

「新聞報」的報導指出，王毅可能在此行拜訪俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。王毅出訪的目的尚未公開，但可能與中國國家主席習近平即將訪問俄羅斯的準備作業有關。

路透社報導，近來西方國家帶著焦慮心情，密切關注俄中兩國的「無上限」友誼，惟目前仍難以斷定這種關係究竟深厚到何種程度。

習近平一直避免就入侵烏國一事公開批評俄羅斯，同時主動提出願在和平談判中發揮作用，並反對在軍事衝突中動用核武。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1120130

#王毅
#俄羅斯
#習近平
王毅
港媒：中國新外長秦剛將升國務委員 創官場傳奇中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任
習近平
養不起太燒錢 芬蘭動物園2隻貓熊恐被迫歸還中國美空軍上將警告 美中2025年可能因台灣爆衝突
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄警告美國：核武裁減條約2026年後恐無以為繼