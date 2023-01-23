外交經濟壓力 迫使習近平對美暫時收起戰狼姿態

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（中央社台北23日電）分析指出，中共總書記習近平受制於外交及經濟等壓力，被迫收起對美國的戰狼外交姿態，轉而談和。而中國國務院副總理劉鶴與美國財長葉倫日前長達3小時的會談，則是這種微妙變化的象徵。

德國之聲（Deutsche Welle）22日發表旅德政治學者張俊華的文章指出，與中國向來友好的塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦3國轉而支持烏克蘭，而西方國家對烏克蘭的支持毫不鬆懈，且戰局對俄羅斯不利，再加上中國經濟上的困局使其有求於美國，都是讓習近平對美態度轉向的壓力來源。

文章指出，劉鶴與葉倫（Janet Yellen）在瑞士長達3小時的會談「難得談得如此和洽」，很值得人們注意，因為它象徵著美中關係開始「有一點微妙的變化」，有必要了解為什麼習近平作出「跟美國談和」的決定。

這篇文章提到，習近平剛上台時雄心勃勃，對世界格局的設想是「一門心思超趕美國」，讓中國與美國一起成為全球兩大巨霸。因此，習近平2013年提出的外交口號是「新型大國關係」，指的就是中國和美國。而當時的俄羅斯，在習近平的構想中根本沒有地位。

文章說，令習近平沮喪的是，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）對他的提議並不看好，因為中國的很多違反國際遊戲規則的作法，讓美國與中國的合作熱情不大，讓習近平多次發出訊號後，得到的卻是「一盆涼水」。

於是，習近平幾個月後不得不重新設計他的外交政策，聯合俄羅斯成了他的「計劃B」。而繼任美國總統川普（Donald Trump）的對中政策，更加快了習近平實現「計劃B」的過程，他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的關係也是從那時才開始熱起來的。

文章直指，當時儘管中國很多官員由於歷史原因，並不看好中國與俄羅斯的合作，但習近平還是扭轉了這個局面。然而，烏克蘭戰爭持續將近1年，正慢慢改變習近平對俄羅斯的思維方式，而這種改變並非是他一開始就願意的。

這篇文章指出，中國一開始以為俄羅斯的軍力是世界上數一數二的，因此不但沒有譴責俄羅斯的戰爭行為，且把蒲亭的侵略歸罪於北約和美國。直到烏克蘭展現驚人的抵抗能力後，習近平領導的中國才對烏克蘭戰爭採取中立態度。

文章直指，塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦等3個親中國家對烏克蘭態度轉變最值得注意。其中，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）日前不但公開反對俄羅斯的瓦格納傭兵在塞爾維亞募兵，更直指俄羅斯占領的克里米亞和頓巴斯是烏克蘭領土，讓中國瞠目結舌。

至於柬埔寨，在東南亞一向最聽中國的話，但柬國最近卻承擔了培訓烏克蘭工兵掃雷的任務；而在中國有「巴鐵」之稱的巴基斯坦，更在美國說服下為烏克蘭提供彈藥，與中國在對待蒲亭上分道揚鑣，因為中國一直反對向烏克蘭運送武器。

文章認為，除了外交，另一個促使習近平至少表面上改變戰狼姿態的因素，是中國的經濟困局。中國如今巴不得西方企業留在中國且加碼投資，且想出口更多商品到歐美；同時，中國更不切實際地幻想美國放鬆對高階晶片出口及製造設備的管控。這使得習近平不得不把他心愛的「東升西降」的理論暫時擱置，以緩和美中關係。

除了中國不得不然的期待，美國並不想把中國完全推向蒲亭，也讓美中關係出現改善跡象，這是美國本身的外交設計。否則，中國倒向蒲亭不但不利於早日結束烏克蘭戰爭，也不利於美國。

這篇文章說，儘管美國在晶片問題上對中國採取嚴厲措施，但不想把這種緊張關係擴大到其他領域。畢竟，在金融、氣候變化、糧食安全上，雙方還是有合作和諒解的空間；另一方面，中國並未針對晶片問題報復美國，只能默認，並尋找其他途徑減緩負面影響。

文章最後認為，這就不難理解為什麼葉倫在會談中欣然接受中方邀請前往訪問，且美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在春節過後就要訪問中國。而習近平對此有著關鍵的作用。因此，至少今年的美中關係不太會持續加劇緊張。這對全球經濟、對早日結束烏克蘭戰爭，都能帶來積極作用。（編輯：邱國強/吳柏緯）1120123