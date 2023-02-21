慕尼黑安全會議 趙怡翔：閉門會議多次討論台海議題

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（中央社記者劉建邦台北21日電）參加慕尼黑安全會議的台北市議員趙怡翔今天說，大會主題聚焦俄烏戰爭，但閉門等會議多次討論台海議題，許多國家擔憂中共在兩岸及區域角色的野心，提供維持台海和平的看法。

趙怡翔曾任駐美代表處政治組組長，去年九合一選舉當選台北市大安、文山區議員。他受主辦單位邀請，成為2015年以來首次受邀參加 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。 在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。 與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。 會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。 看更多 關閉 （Munich Security Conference）的台灣代表，今年會議在2月17日至19日舉辦。

趙怡翔返台後接受中央社記者訪問時說，慕尼黑安全會議主要聚焦在國際安全議題，去年爆發俄烏戰爭是在安全會議舉辦之後，各國領袖今年討論時，多聚焦俄烏戰爭，再來是台海現況及情勢。

趙怡翔表示，俄烏戰爭爆發後，多數國家代表瞭解這就是威權主義跟自由世界不同，且是真實狀況，並持續發生，認為應為台海和平做出貢獻，避免台灣成為下一個烏克蘭。

他說，與各國代表及領袖互動時討論到台海議題，他們希望透過有效方式，降低中共對台灣的企圖野心，也盼避免引發戰爭。

趙怡翔指出，慕尼黑安全會議以歐洲為中心，今年重視烏克蘭議題，但有很多閉門會議、場次，議題聚焦在台灣，他與各國代表及德國國會議員討論時，主動提起如何確保台海穩定及和平，並積極參與台海間的兵棋推演及印太安全事務等閉門會談。

他說，身為台灣代表出席慕尼黑安全會議，許多國家代表及領袖都頗感興趣，包括對方得知他來自台灣，瞭解到很難得有代表台灣的聲音出席會議，都會仔細聆聽及回應提問。

趙怡翔表示，多數國家代表及領袖明確了解，中國已非如過往，中共現今針對兩岸及區域角色，都有明確且具體企圖野心，台海間是可能發生戰爭，威權主義可能動武，台灣須正視這種可能性。

他說，多數國家代表及領袖認為台灣沒幻想的本錢，應務實了解現今狀況，如歐洲國家代表就提到歐洲正在思考能在台海間扮演的角色，及如何對台海和平作出貢獻等看法。

他指出，這次會議後，讓各國知道中共對台的野心越來越清楚，台灣希望提升與民主國家的交流合作，且從俄烏戰爭來看，爆發戰役前，各國未正視戰爭的嚴重性，但台灣仍有黃金時間，可做出不要變成下一個烏克蘭的行動，但採取相關行動，需要政治智慧和決心。

他表示，有報導曾提及中共可能動武時間點，不管如何，台灣只要運用這段黃金時間，進而提升軍事武力或與友善國家合作等，才能讓台灣避免遇到與烏克蘭同樣的狀況。（編輯：方沛清）1120221