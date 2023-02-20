中國不改戰狼外交 王毅與布林肯慕尼黑會成果少

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美國國務卿布林肯（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤。圖為兩人2022年7月9日在印尼峇里島會面。（Stefani Reynolds/Pool via 路透社）

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國務卿布林肯的北京行被一個中國偵察氣球打亂，他與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日終於在慕尼黑安全會議場邊會晤，但對緩和美中緊繃關係沒有多大助益。

新聞評論網站Vox報導，雖然 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議 慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）於1963年首度召開，是有關國際安全政策的年度會議，前身是國際防禦科學會議（Internationale Wehrkunde-Begegnung），為國際上規模最大的同類安全事務會議。 在過去數十年，慕尼黑安全會議已成為討論國際安全政策最為重要的獨立論壇。每年都有來自世界各國數百位高層人士參加會議，就當前和未來的安全挑戰展開激烈辯論。 與會者包括國家元首、部會首長、國際和非政府組織的重要人物、產業界、媒體業、學術界和民間社會的高級代表。 會議每年2月召開，舉辦地點在德國慕尼黑的巴伐利亞霍夫飯店（Hotel Bayerischer Hof）。 看更多 關閉 的重點是即將屆滿週年的俄國全面入侵烏克蘭，基於偵察氣球造成近來美中緊張關係升溫，各界都在關注布林肯與王毅的會面。但據新華社報導，王毅就氣球事件強硬指控美方「濫用武力」，更聲稱美方若執意擴大事態，中方「必將奉陪到底」。

根據Vox記者柯比（Jen Kirby）稍早撰文，這場氣球危機「顯示這兩個國家目前的關係有多麼不穩定」。

美中關係緊張的主要原因，是美國在東太平洋與南太平洋的軍事部署，而美國與日本、南韓、台灣和菲律賓的軍事緊密關係，也威脅中國在該區勢力，尤其是中國宣稱擁有主權的台灣和釣魚台列嶼等爭議地區。

「卡內基中國」（Carnegie China）非常駐學者、新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎18日接受Vox訪問時表示，「北京對他們認為的美國遏制，甚或是圍堵計畫發出警告」。

他說，「這項批判很重要的一個因素，是日本據稱正在重返二戰前的軍國主義。台灣以及東海與南海則是中華人民共和國重要的出入孔道，會影響中華人民共和國能否輕易通往太平洋」，在軍事與中國發揚民族主義上扮演重要角色。

在台灣議題上，中國對台灣以及美軍給予台灣軍事支持展現日益好戰的姿態，至少是從1995至1996年的台海飛彈危機以來。

1995年6月，時任中華民國總統李登輝赴美國進行非官方訪問，引發中國不滿，引發共軍長達數個月的軍事演習與射程涵蓋台灣的飛彈試射；美國緊急調動兩個航空母艦戰鬥群，一個前往東海，另一個進入台灣海峽，展現對台灣的支持。

這次事件加速中國提高國防開支與軍事發展，隨之引發愈來愈具敵意的軍事部署。莊嘉穎表示，「就中華人民共和國的立場來說，隨著他們愈來愈有能力，似乎就更傾向讓這個世界隨他們的喜好起舞－強權國家都有這種傾向」。

他說：「北京也更願意對它自認擁有的領土伸張主權，諸如東海與南海大片地區，還有台灣。」

儘管美國與中國的緊張氣氛目前似乎已達頂點，必須牢記中國國家主席習近平已經掌權10年，曾與3任美國政府打交道。

莊嘉穎說，中國與美國的意識形態核心差異造就了雙方之間的敵意。「中華人民共和國從根本上不信任美國的體制與理念，認為這些傳進中國會對中華人民共和國統治構成威脅。華府則日益認為，中華人民共和國支持專制政權會破壞穩定，並有損美方利益。」

儘管王毅和布林肯會面開啟了兩國直接溝通管道，布林肯昨天接受的媒體訪問顯示，兩人的對話沒有太大成效；王毅未就氣球事件道歉，也沒有向布林肯保證中國不會提供俄國武器。

莊嘉穎表示，這種結果並不讓人意外，「在習近平上台前，王毅並沒有特別嚴厲或措詞強硬」的名聲在外，但隨著習近平政權在國際舞台的態度愈來愈強硬，王毅成為「戰狼外交」的堅定擁護者，「他似乎已成為中華人民共和國這項外交政策的代言人」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1120220