王毅：美擊落氣球濫用武力 擴大事態必奉陪到底

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（中央社台北19日電）新華社報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天與美國國務卿布林肯「非正式接觸」時，就氣球事件強硬指控美方「濫用武力」，更聲稱美方若執意擴大事態，中方「必將奉陪到底」。

王毅還針對烏克蘭問題向布林肯表態，指中方「從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓」。

根據這項報導，王毅是「應美方請求」，與布林肯（Antony Blinken）在出席慕尼黑安全會議期間「非正式接觸」。

據報導，王毅向布林肯「清晰表明」了中方在飛艇（氣球）事件上的立場，並指美方所作所為是「典型的濫用武力」，明顯違反國際慣例和民用航空公約，中方「強烈不滿，嚴正抗議」。

王毅聲稱，美國才是全球最大監控偵察國家，高空氣球「多次非法飛越」中國上空，「沒有資格對中國汙蔑抹黑」。

他又說，美方要做的是「拿出誠意，正視並解決『濫用武力』給中美關係造成的損害」。如果美方執意「藉題發揮、炒作升級、擴大事態」，中方「必將奉陪到底，一切後果將由美方承擔」。

王毅提到，在烏克蘭問題上，中國「堅持原則、勸和促談，一直發揮著建設性作用」。中俄全面戰略協作伙伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。

他還說，中方「從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓」。美國作為一個大國，理應推動危機政治解決，而不是「拱火澆油，趁機牟利」。

王毅還對台灣議題向布林肯聲稱，要維護台海穩定，就必須「堅定反對台獨，真正堅持『一中原則』」。美方「在台灣問題上要尊重歷史事實，信守政治承諾，將不支持台獨的表態落到實處」。

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根據美國國務院發布內容，布林肯向王毅談到中國「高空探測氣球」進入美國領空一事，並指這種「侵犯美國主權和違反國際法」的行為是「不可接受的」，並強調絕不能再發生這種不負責任的行為，美國不會容忍任何侵犯本國主權的行為。

布林肯並針對俄烏戰爭提出警告，如果中國向俄羅斯提供物質支持或協助系統性規避制裁行為，將會產生「影響和後果」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120219