五角大廈高官：習近平未掌握偵察氣球事件 中國軍政鴻溝巨大

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中國至今仍對偵察氣球被美國擊落大表不滿，美國國防部政策次長卡爾直指，中國國家主席習近平（圖）事前對此並不知情。（中央社檔案照片）

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（中央社台北20日電）中國至今仍對偵察氣球被美國擊落大表不滿，美國國防部政策次長卡爾直指，中國國家主席習近平事前對此並不知情。這凸顯了中國體制內「存在巨大的軍政鴻溝」，習近平「不相信他的軍隊」。

卡爾（Colin Kahl）17日向紐約時報表示，習近平可能知道中國高空偵察氣球的整體計劃，但對這起事件中的氣球並不知情，直到這顆氣球飄越美國，引發廣泛關注。

卡爾指出，「中國製造這些東西（高空偵察氣球），主要是為了支持他們在西太平洋的『一場潛在戰爭』」，並監視關島和夏威夷的美軍基地。

卡爾指出，他懷疑習近平向中國軍方詢問了這件事，而軍方開始「打退堂鼓，找藉口」。「中華人民共和國體制內存在巨大的軍政鴻溝」，習近平「不相信他的軍隊，他不相信」。

報導直指，卡爾這一判斷，可能是拜登（Joe Biden）政府高官對中國官方作出最露骨的公開評論。因為，習近平一向把自己塑造為「不忘初心」的共產革命熱情繼承者，以及黨和軍隊「緊密聯繫的核心」。

但卡爾表示，美中雙方都希望結束氣球事件，並認為兩國對整個情況都感到十分尷尬，「都想讓事情恢復正軌」。其中，美國有意願「讓事態進入一個雙方可以成熟對話的狀態」。

另一方面，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）17日在哥倫比亞大學的一場討論中說，在危機時期與中國交流，遠比冷戰中與蘇聯領導人交談要困難得多。「他們（中國）傾向於在危機中進行壓制，而不是對話」。

海恩斯說，中國官員比美國領導人更傾向於考慮極長遠的問題，這使雙方的溝通更加複雜。

至於美方是否從打撈到的中國偵察氣球得到什麼情報，卡爾表示，「他們（中國）並沒有從我們那裡獲得多少情報，我們卻從他們那裡了解到很多」。他拒絕在分析結果揭曉前提供任何細節。

但卡爾指出，中國這顆偵察氣球的有效載荷，能進行全動態和錄製高分辨率影片，且擁有可攔截電子傳輸的天線。

卡爾提到，中國的高空偵察氣球，並非為監視美國大陸而設計。這表明氣球從加拿大飄入美國蒙大拿州後，中國軍方高官是在見機行事。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120220