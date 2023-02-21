偵察氣球風波未完 夏威夷也傳不明氣球現蹤

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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國軍方過去1個月來在北美空域擊落4枚神秘無人高空氣球，如今這類不明飛行物目擊事件日益普遍，夏威夷昨天也傳出不明氣球現蹤。

美國富比世雜誌（Forbes）報導，飛航管制員在夏威夷東北方的太平洋上空發現一枚氣球，隨即發布訊息提醒飛行員注意，並通報這起新的目擊事件。美軍印太司令部向軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）證實已啟動相關調查。

北京媒體12日報導中國軍方考慮擊落山東上空的「不明飛行物體」。這起事件發生在美軍擊落一枚已證實是中國的偵察氣球之後，似乎演變成一齣報復性地緣政治戲碼。

4天之後，也就是2月16日，一枚不明氣球出現在同樣鄰近北京的河北省上空，導致石家莊機場航班誤點，改降其他機場。

根據富比世雜誌報導，目前還不清楚中國上空的飛行物體從何而來，但北京指控過去美國氣球也曾經飛越中國上空，而身為美國盟友的台灣也宣稱中國氣球曾飛越台灣上空。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120221