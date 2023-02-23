伴飛中國偵察氣球 美公布U-2偵察機員所拍照片

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美國2月初指控一枚中國偵察氣球闖入領空並出動戰機擊落，五角大廈近日公布一張飛行員在U-2偵察機駕駛艙拍攝的照片，可見映照在白色氣球上的飛機剪影。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國2月初指控一枚中國偵察氣球闖入領空並出動戰機擊落，引發美中外交風波。五角大廈公布一張飛行員在U-2偵察機駕駛艙拍攝的照片，可見映照在白色氣球上的飛機剪影。

美國有線電視新聞網（CNN）率先披露這張由U-2飛行員拍攝的自拍照，畫面中另能見白色氣球與下方吊掛的酬載。

這枚中國氣球1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，飄浮一週後，美國2月4日派出戰機在大西洋沿岸上空擊落。

美國國務院一名高層本月稍早時表示，美軍偵察機飛過氣球時所攝影像顯示「這枚高空氣球能執行訊號情蒐作業」。

官員表示，考量到這枚氣球的大小，當局決定不在陸地上空動手，擔心掉落的碎片可能導致平民傷亡或財產損失。北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）後來表示，這枚氣球高約200英尺（約61公尺），負載重量可達幾千磅。

今天發布的照片顯示偵察機在氣球上方飛行；這枚氣球在蒙大拿州上空被發現時，正盤旋在6萬英尺（約1.8萬公尺）高空。美方官員說派U-2偵察機是為追蹤這枚中國氣球。

美軍擊落氣球後，隨即展開回收作業，並將相關碎片送往維吉尼亞州的聯邦調查局實驗室（Federal Bureau of Investigation Laboratory）做後續調查。

五角大廈副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）今天說，這枚氣球的酬載物件已尋獲。

「華爾街日報」指出，中國偵察氣球不計，美軍之後又在阿拉斯加、加拿大的育空地區（Yukon）及美加交界的休倫湖（Lake Huron）上空擊落3枚空中物體，共發射4枚AIM-9X響尾蛇飛彈，耗費約160萬美元（約新台幣4875萬），但如今據信這3個不過是休閒用氣球。

美軍官員表示，2月12日擊落休倫湖上空的氣球時第一發飛彈未中，因此補射第2發，每枚AIM-9X成本約40萬美元，這都還沒算到海軍、海岸防衛隊、阿拉斯加國民兵等單位出動搜尋殘骸的數十萬美元成本。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1120223