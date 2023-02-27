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中美氣球風波 中國化工聲明：不是自家產品

2023/2/27 15:13
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（中央社台北27日電）中美偵察氣球風波還未化解，曾被指為可能是此氣球生產者的中國化工集團，24日在官網發布澄清聲明，表示自己非軍工企業，所生產的產品與在美國上空的飛艇沒有關係。

中國化工集團有限公司在「澄清聲明」中表示：中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司是一家合規經營、生產民用天然膠乳氣象氣球的企業，不是一家軍工生產企業。「我們生產的產品用於各地氣象站日常天氣預報，與所謂的在美上空飛艇沒有任何關係。」

不過，有些網友則抓出這個聲明的「漏洞」，認為按照聲明意思，出現在美國的偵察氣球是由軍工企業生產；此外，這樣的聲明也被質疑是「此地無銀三百兩」。

先前，中國外交部發言人汪文斌曾表示，中國「民用無人飛艇」飄入美國上空完全是一起由不可抗力導致的意外、偶發事件。他並抗議美方在沒有任何證據的情況下，將中國民用無人飛艇汙衊為「間諜氣球」並濫用武力。

美方高層國防官員2日表示，中國高空氣球在敏感地點上空飛行以蒐集情資，美方並在4日出動戰機於南卡羅來納州海域上方擊落偵察氣球。原定訪問中國的美國國務卿布林肯因氣球事件延後訪問。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120227

#中國
#美國
#中國化工集團有限公司
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