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美媒稱中國氣球能蒐集即時情報 白宮：無法證實

2023/4/4 08:51
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）針對美國媒體報導指出，中國間諜氣球今年稍早飛越美國敏感軍事據點上空時，有能力蒐集即時情報，對此，美國總統拜登政府今天表示無法證實，並說分析工作仍在進行當中。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天稍早報導，儘管拜登政府試圖阻止，先前飛越美國上空的中國氣球在被擊落前，有能力蒐集數個美國軍事據點的情報，並將這些情報即時傳回給北京當局。媒體披露這項消息，恐讓共和黨砲火更加猛烈，痛批拜登耽擱多日，待氣球飄至安全地點才予以擊落。

NBC引述2名現任美國高階官員及1名前政府高階官員的話說，這顆北京當局控制的高空氣球2月4日被擊落前，可以多次飛越若干美國軍事據點，有時呈8字形飛行。

路透社報導，白宮和五角大廈表示，無法證實此一說法。五角大廈說，專家小組仍在分析氣球遭擊落後所蒐集到的碎片。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）說：「現階段還無法證實這枚氣球是否有將情報即時傳回（中國）。」她補充說，「我們目前正在分析」。

中國外交部和中國駐華盛頓大使館並未立即回應路透社的置評要求。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120404

#美國
#路透社
#中國
NBC
美媒：中國間諜氣球被擊落前 有能力將情報傳回
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