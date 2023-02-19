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布林肯會王毅警告中國勿援俄侵烏 沒談訪中計畫

2023/2/19 17:30
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（中央社慕尼黑19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯18日與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面後接受訪問，布林肯說他向王毅警告中國支援俄羅斯侵略烏克蘭的後果，並說兩人沒討論重新安排他的中國行。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）今天上午將播出的訪問中說，美國非常憂心中國考慮對俄羅斯提供致命性的援助，他向王毅挑明，這麼做「會對我們的關係造成嚴重後果」。

布林肯表示：「他們至少已在仔細思考提供多種致命性的援助，包括武器。」他還說，華府很快會提供更多細節。

布林肯接受NBC訪問時也提到，王毅並未就中國氣球入侵美國領空一事致歉。

一枚中國偵察氣球1月28日入侵美國領空，2月4日遭擊落墜入海中。北京當局否認這是政府的偵察設備。這起事件導致華府與北京關係趨緊，布林肯也因此延後中國行。

布林肯說：「我相當直率地跟他說，（氣球入侵美國領空）這種事令人無法接受，永遠不應再發生。」

布林肯稱「沒人道歉」，還說他沒跟王毅討論重新安排他的中國行。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中國以軍演回應，美中關係跌至谷底，情勢危險。華府一直希望為美中關係停損。

但華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）表示，華府不強硬回應氣球事件，只會「提升中國在未來爭執中的風險承受度」。

辛格頓說：「布林肯與王毅會面，不會改變美中關係走下坡的趨勢。很明顯，雙方之間幾無互信。」（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120219

#布林肯
#王毅
#華府
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