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史上首次 國軍下半年將以營級部隊規模赴美交流
首頁 / 政治

美國務院擬致函推薦 讓台灣華語教育進美各州校園

2023/2/22 14:19（2/22 14:51 更新）
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「台美教育倡議成果說明會」22日在外交部舉行，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）宣布，國務院擬致函各州教育官員委員會，建議各校在K-12（幼兒園到12年級）階段與台灣合作華語教學。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日
「台美教育倡議成果說明會」22日在外交部舉行，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）宣布，國務院擬致函各州教育官員委員會，建議各校在K-12（幼兒園到12年級）階段與台灣合作華語教學。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日
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（中央社記者黃雅詩台北22日電）台美教育倡議將擴大合作，美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿道森今天宣布，國務院擬致函各州教育官員委員會，建議各校在K-12（幼兒園到12年級）階段與台灣合作華語教學。

台美今天上午舉行第3次「台美教育倡議高層對話」，並在會後說明相關成果。出席者包括道森（Camille Dawson）、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth）、外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮。

美國國務院2020年將中國在海外教授華語的孔子學院認定為「外國使團」，並在2020年底與台灣啟動「台美教育倡議」合作。根據美國之音去年的報導，美國大學中的118家孔子學院迄今已關閉104家。

道森致詞時表示，台美教育倡議核心目標是透過中、英文語言交流，共同捍衛學術自由，美國選擇與台灣合作，是因台灣有自由充滿活力的教育環境，和美國相似，沒有任何壓迫與審查制度。

道森表示，美國國務院已起草一封信函，將寄給「各州教育官員委員會」（Council of Chief State School Officers, CCSSO），支持美國從幼兒園到12年級（相當高三）的學校與台灣華語教學合作。

道森表示，在上午的第3次會談中，雙方除回顧倡議過去兩年多的實施成果，未來美國學生來台及台灣華語教師赴美的人數也都確定將增加，台灣方面另提出許多「充滿創意」的點子，美方很期待繼續深化合作。

李淳致詞時強調，他很高興凸顯台美這項「政府對政府」（government-to-government）合作的幾項重大進展，首先是雙方的對話已經「制度化」，確保能系統性並及時就重大關切問題進行溝通。

李淳表示，雙方將增加對學術交流基金會的支持力度， 使在台灣的美國「傅爾布萊特」學術交流計畫，成為區域內最大計畫。

李淳表示，第3是隨著美國國務院獎學金計畫不斷擴大，每年將有更多有才華的美國學生被資助到台灣學習中文。第4則是台美將持續舉辦共同各種活動，促進美台教育合作，讓更多教師和學生認識該倡議提供的豐富資源。

今天記者會並公布台美教育倡議的標誌（logo）。李淳表示，台灣已與美國各州政府簽署超過20個教育相關備忘錄，相信未來台美基於共享價值與共同利益，未來的合作也會持續增加。（編輯：蘇志宗）1120222

外交部與美國在台協會（AIT）22日舉行「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展，外交部政務次長李淳（右3）、美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）（右4）、教育部政務次長劉孟奇（右2）等人出席，在台前合影留念。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日
外交部與美國在台協會（AIT）22日舉行「台美教育倡議成果說明會」，說明近年台美教育合作進展，外交部政務次長李淳（右3）、美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）（右4）、教育部政務次長劉孟奇（右2）等人出席，在台前合影留念。中央社記者鄭清元攝 112年2月22日
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