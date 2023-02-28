美啟動擘畫脫鉤 眾院中國委員會首次聽證會將登場

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國眾院「中國問題特別委員會」今晚將召開成立後首場聽證會，就此啟動2年的選擇性「脫鉤」籌畫行動，證人包括博明、麥馬斯特等前政府官員，盼有助美國人更了解中共威脅。

美國聯邦眾議院1月10日以365票贊成、65票反對的壓倒性票數，表決成立跨黨派「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China），由共和黨籍威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席。

根據規畫，委員會將於美東時間2月28日晚間7時（台灣時間3月1日上午8時）召開成立以來首場聽證會。

蓋拉格26日接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）「每日202」通訊（The Daily 202）訪問時說，過往領袖押寶邀請中國加入全球經濟，能促使北京遵循美國等自由工業強國設定的規則，並成為良善的全球公民，甚至可能擁抱政治改革；他不怪前人下這種賭注，但現在是時候收手了。

蓋拉格表示：「大家都對中國下了同樣的基本賭注，這樣下注可以理解，符合邏輯，但卻失敗了。所以我們現在試圖脫身。」

曾任陸戰隊反情報官的蓋拉格形容，今天的聽證會將啟動為時兩年的努力，來為兩個經濟體「選擇性脫鉤」擘劃美方的路線圖。

中國問題特別委員會將綜觀北京軍事崛起、動武控制民主台灣的威脅，以及其公開或暗中藉由箝制異議和政治宣傳來影響民意的行動。

● 首場聽證會陣容

「每日202」介紹，美國國會聽證會多半在白天進行，一般人要上班，很難撥時間關注，這次聽證會罕見於晚間開始，聽眾可能因此增加。

與會證人包括：長期對中鷹派的川普政府國家安全會議（National Security Council）亞洲政策最高官員博明（Matt Pottinger）、曾任川普政府國安顧問的退役陸軍中將麥馬斯特（H.R. McMaster）、中國異議人士魏京生的前秘書童屹、美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）。

蓋拉格說，被民主黨人納入名單的保羅將詳細說明中國競爭對美國造成的經濟損害。

他並表示：「我們希望離場時能更了解中國共產黨為何是種威脅，以及為何威斯康辛州東北地區（蓋拉格選區所在地）和國內其他地方應該關注那項威脅。」

● 2024年大選腳步逼近，跨黨派支持能否維持？

蓋拉格或許掌握罕見機會，得以集結兩黨透過全面性政策來回應中國挑戰。但這並不代表不會有歧見，歧見甚至會很深。

蓋拉格26日表示，「我們不會對每件事達成百分之百共識」，「可能有時我想更進一步、比民主黨人希望的更激進，或是相反，但我們會試著維持這種跨黨派支持核心」。

蓋拉格說，針對美國究竟應如何限制與中國的經濟關係，存在大量不同意見，但他指出「兩黨都承認」應該限制。

他表示：「我認為我們可以為選擇性脫鉤想出一套有條理、讓7成國會議員都買單的架構。」

● 與美國大企業的「緊張對話」

中國問題特別委員會也將研究美企與中國之間時而引人憂心的麻煩關係，例如大公司、好萊塢（Hollywood）、美國職籃NBA有時會努力討好北京。

蓋拉格表示，委員會「將召集特定企業、產業出席作證，或是與委員會閉門對話，並解釋（在中國）做生意得做哪些取捨」，有時對話氣氛可能很緊張。

蓋拉格表示：「我了解為何美國企業大舉進駐中國─這跟（上世紀初知名罪犯）狄林傑（John Dillinger）搶銀行的道理一樣：那裡有錢。」

他說，「我也理解情況猶如一艘航空母艦，沒辦法急轉彎，所以我們不會在一夜之間選擇性脫鉤，而且我並未呼籲全面脫鉤」，但美國納稅人的錢不能「不知不覺地資助共產黨的種族滅絕或解放軍的現代化」。

● 拜登是夥伴還是施壓對象？

根據蓋拉格，「這件事視議題而定」，他注意到拜登政府按數種路線「分裂」：國家安全會議與國防部似乎傾向正視中國，對抗氣候變遷的官員則認為要「跟中國保持傾向合作的關係」。

但是在高科技、解決美國對台灣交付軍備積壓問題、貿易、稅務等方面，仍存在合作空間。蓋拉格表示，委員會或許能幫忙「授權」給行政部門內部比較鷹派的官員。

蓋拉格表示：「美國體制的前提是，可以抱持對立觀點。我們將為真誠的爭執與辯論保留空間，不需要老是手牽手、和樂融融。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120228