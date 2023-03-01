美眾院中國委員會聽證會揭中共弱點 關注台海局勢

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美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會2月28日晚間登場，主席蓋拉格開場播放一支影片，講述中國從六四事件至近年來壓制香港人民等侵犯人權行徑。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月1日

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（中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電）美國眾議院「中國問題特別委員會」今晚舉行成立以來首場聽證會，與會證人揭露中共最大弱點是對自身人民的恐懼，並分析2024年台美接連舉行總統大選，恐是台海最不平靜時間點。

今年1月10日甫成立、由24名跨黨派眾議員組成的「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）於美東時間今天晚間7時舉行首場聽證會，探討中共對美國的威脅。

今天獲邀擔任聽證會證人的有4位，包括前總統川普（Donald Trump）時期的白宮國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）及副國安顧問博明（Matt Pottinger），中國異議人士魏京生的前秘書童屹、美國製造業聯盟（AAM）主席保羅（Scott Paul）也受邀與會。

前總統川普時期的白宮國安顧問麥馬斯特（前左）及副國安顧問博明（前右）2月28日晚間出席眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月1日

聽證會開始不久，有兩位抗議者先後高舉「中國不是我們敵人」、「停止亞裔仇恨」布條，高喊「我們需要的是合作，不是競爭」，指控委員會所作所為是劍拔弩張，不是為了和平，被現場警衛請出場外。

保羅利用此機會點出美中之間的差異，他表示，抗議者在美國享有無止盡的言論自由，在中國就沒此權利，他們的聲音不但不會被傳播出去，更可能被永久噤聲。

整場聽證會持續約3個小時，與會議員與證人談到中共多方面威脅，包括引發資安隱憂的中國影音分享應用程式TikTok、類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）走私問題、大外宣行動等。

由於俄烏戰爭加深華府對台海局勢的憂慮，北京對台軍事野心也是聽證會一大重點，包括委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）、眾院軍委會成員魏特曼（Rob Wittman）在內等多位議員提出關切。

魏特曼指出，若美中因為台灣開戰，由於事涉兩大強權，規模恐更勝第二次世界大戰。

具軍事背景的麥馬斯特指出，硬實力很重要，包括實戰及美台軍隊整合能力。他憂心指出，美國對台軍售交付延宕積壓達190億美元（約新台幣5865億元），這些軍備能讓台灣「難以被消化」（indigestible），對解放軍形成嚇阻，美方行動應更帶有急迫性。

麥馬斯特表示，中國經濟弱點開始導致體制出現裂縫，對中國國家主席習近平來說，若想轉移失望民眾焦點，沒有比激起人民對台灣極端民族主義更好的方式。

麥馬斯特認為，2024年台美接連舉行總統大選，其中美國社會每逢選舉必分裂，習近平可能視其為弱點，美國軍力目前也尚未達理想程度，屆時恐是危險時間點。

不過，中共不是沒有弱點。博明表示，中共最大弱點就是對自身人民的恐懼，近期白紙運動就是最好例證。他說，習近平起初堅持不願鬆綁清零政策，但中國人民一走上街頭就政策轉彎，稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）只是像感冒，不需擔心。

童屹呼應指出，中美兩國人民基本上沒太多差異，都渴望自由，從白紙運動就可見一斑。

她說，台灣向中國人民展示，維持傳統華人價值的同時，仍能生活在蓬勃民主社會，這正是為何北京視台灣為「痛處」，想把台灣併吞過去。

至於美國究竟該如何因應中國威脅，博明建議，雙方仍需維持溝通管道暢通，尤其是高階層級，以避免發生嚴重誤判。但他呼籲，美國政府、企業甚至是抗議民眾須認清一個事實，那就是北京沒有任何興趣與美國或其他國家合作，解決全球性問題。

麥馬斯特則認為，美國不該讓威權政權有能力對其進行經濟脅迫，需處理供應鏈弱點，積極打造自身軍力。（編輯：林憬屏）1120301