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美議員憂中國威脅 學者力促強化美台軍事韌性

2023/2/16 07:38（2/16 07:56 更新）
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圖為愛國者三型飛彈發射車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）參議院軍委會主席利德今天表示，中國是唯一有意願也有能力向美國與盟友持續挑戰的國家。為抵禦中國入侵台灣，學者呼籲應強化美軍與台灣軍隊，以及可能向台灣提供援助的盟友韌性。

美國聯邦參議院軍事委員會今天召開新一屆國會的首場聽證會，和眾院軍委會一樣，同樣聚焦於中國以及俄羅斯帶來的挑戰。

利德（Jack Reed）表示，中國是唯一一個有意願也有能力對美國與盟友以及全球合作夥伴的安全與經濟利益持續挑戰的國家。與此同時，俄羅斯仍是一股暴力且破壞穩定的力量。但美國對中國最大的比較優勢在於美國的盟友網絡，強化這一網絡應是未來的戰略核心。

共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）則表示，美國正面臨比以往更為複雜與危險的安全環境。自冷戰以來，中國正在進行一項大規模軍事現代化與統一威脅，入侵台灣的企圖在過去一年裡日益清晰。為此，他主張應大力增加國防資金以因應冷戰以來最危險的時刻。

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林洋（Bonny Lin）指出，美國國防部對中國採取威嚇態勢。在台灣發生緊急狀況時，首先會尋求阻止中國奪取台灣以達到既定事實（fait accompli）的能力，為此美國不僅要增強美軍韌性，還要強化台灣軍隊與可能向台灣提供援助的主要盟友韌性。

在問到俄羅斯入侵烏克蘭對台灣的啟發時，林洋指出，台灣正在強化戰鬥意志，看到烏克蘭取得的成就，對台灣而言十分鼓舞人心。

雷根總統基金會暨研究所主任查克海（Roger Zakheim）則表示，美國國防安全戰略報告（NDS）的首要考驗是能否阻止中國奪取台灣的控制權，阻止其在印太區域謀求霸權。中國在台海與其他地方的挑釁行為，加上其強大的軍事現代化計畫，表明北京正在考慮加快採取行動。（編輯：高照芬）1120216

#中國
#台灣
#美國
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