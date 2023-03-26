日男疑涉間諜活動北京遭逮 已知身分為藥廠員工

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本共同社今天報導，一名50多歲日本男性3月因涉違中國國內法在北京市遭逮，今天已知其身分為日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）的員工。

安斯泰來製藥公關負責人受訪時證實這項訊息，不過，因為涉及員工個資及許多狀況尚未釐清，所以無法說明被逮員工的職稱、年齡及為何遭逮等細節。

安斯泰來製藥方面表示，將透過日本外務省蒐集相關資訊。

報導指出，這名日本男性有可能被認為涉犯反間諜法等，日本政府要求中國政府盡速釋放。

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朝日電視台報導，相關人士透露，這名50多歲男性在日本大企業中國分公司擔任幹部，在北京被懷疑與間諜行為等有關，遭中國國家安全當局逮捕。目前已知這名男性是在結束外派準備返國前遭逮。

日本放送協會（NHK）報導，中國實施反間諜法隔年的2015年起，不斷傳出有日本人涉及間諜行為等遭中國當局逮捕，若包括這次在內至少已有17人被逮。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120326