北京當局自相矛盾 誇稱國門大開卻逮美企員工

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（中央社台北25日電）一連三天廣邀全球企業巨擘與會的「中國發展高層論壇」今天揭幕，這是象徵中國解封後面向世界的指標性會議，但此前卻爆發美企駐京分支員工被捕，凸顯北京誇稱國門大開的自相矛盾。

美國企業盡職調查業者美思明智集團（Mintz Group）24日證實，北京辦公室突然遭到搜查，5名中國員工被捕，當局更勒令美思明智駐京分支拉下鐵門。

路透社報導，美思明智集團發表聲明說，事發前沒有收到任何通知，也沒有收到任何來自官方的法律文件，「我們相信，我們和我們的員工沒有做錯任何事」。

中國外交部發言人毛寧對於媒體的詢問僅表示：「我不瞭解你說的有關情況。」中國外交部網站也沒有發布上述問答的文字紀錄。

美國自由亞洲電台（RFA）報導，這回美企員工被抓正值中國解除清零及敲定領導班子後，官方首次舉辦號稱「中國達沃斯」的發展高層論壇之際，國務院總理李強更藉此表示，中國大門敞開，歡迎大家來投資興業。

包括美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、三星電子會長李在鎔、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger），以及輝瑞、西門子、高通等歐美企業巨賈，都是論壇的座上賓。

不過中國官方一面大力宣稱對外開放卻又打壓駐京外企，以致於與會者在惴惴不安的氣氛展開交流。

美國威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）質疑，中國如今的對外開放似乎是有條件的。

他說，現在中國的對外開放需接受中共領導人習近平規範的條件才行，他們（中國）歡迎外國人回去但必須得乖乖的。

中國體育內幕網站負責人德雷爾（Mark Dreyer）以一級方程式賽車（F1）2023年不在中國舉辦為例指出，當時上海市政府與F1主辦單位磋商，頻頻拜託稱現在開放了，請回來吧。

他表示，但沒有人知道，幾個月或幾週後到底會發生什麼事，大家很小心看待中國釋出重新開放的訊息，這3年的封鎖，信任需要重建。

德雷爾指出，外企會思考：「我怎麼知道即將發生什麼？我甚至不知道我今天來中國，明天我不會被封鎖起來之類的？」

據中國國家移民管理局統計，去年外籍人士進出中國450萬人次，比疫情開始前的2019年大減95%，而中國美國商會（AmCham China）本月初公布針對319名美企會員的調查發現，過半數受訪者表示，中國不再是首要或前3的投資目的地，創調查以來的新高。

甚至蘋果主要供應商正陸續離開中國，像是富士康傳有意砸7億美元（約新台幣212億元）在印度擴大建廠，另個重要供應商和碩也打算在印度開第2家工廠，拓展中國以外的布局。

這股消極求退的不安氛圍也蔓延至學界，更加凸顯中國難挽回流失的外籍人士。

報導指出，正在美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際關係學院從事中國研究的美籍學生艾楷民，對於下學期是否要赴中國陷入長考。

他說，從簽證是否能順利取得、仍縮減的中美航班及昂貴的機票，另考量中國校區是否實體授課，以及對清零政策的不確定感，雖有心投入到中國從事研究卻覺得前景茫茫。

美國維吉尼亞大學傳媒研究學者孔安怡（Aynne Kokas）也曾負笈中國。她說，考量各種現實的不確定性，以及能否留在中國長期穩定發展等限制，這些因素正使得美國學生前往中國交流的興趣驟降。

曾旅居中國10年的美國紀錄片導演馬修泰（Matthew Tye）說，他在中國後期的種種遭遇深覺，中國只歡迎聽話的、模範的外國人。2018年，他因拍片被國安警察盯上，不得不逃離中國。

馬修泰表示，中國曾是他以為將長期居住的地方，但考量安全與自由，「我不會再回去」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120325