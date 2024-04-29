經濟部補助1.4億 鴻華先進與鴻海合作電驅動系統

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（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第2次決審會議通過補助鴻華先進科技與鴻海精密工業共同合作的「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」，補助金額新台幣1.4億元。

經濟部日前召開A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第2次決審會議，通過鴻華先進科技與鴻海精密工業共同合作的「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」、友威科技「先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫」、睿生光電與穩晟材料聯合開發的「SiC-AXI複合檢測技術開發計畫」。

產業技術司今天透過新聞稿說明，上述3項計畫著眼於電動車產業應用，分別從驅動系統、半導體晶片製程技術和碳化矽元件的品質控制等方面進行技術創新和產業升級，預期衍生投資逾新台幣3億元、創造產值340億元。

產業技術司指出，800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫首創國內應用於電動車高電壓、高效率、高功率與高度集成的次世代電驅動系統，以國產電動車型（Model C）作為實車驗證平台，計畫成果將應用於鴻華先進開放平台與車型等，預計一年整車產值約300億元，為台灣電動車邁向兆元產值創造新利基。

先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫則以智慧化背金屬濺鍍系統解決5G、AI高速運算晶片散熱、抗干擾難題，搶進高階封裝市場，預期高階封裝服務客群包含品牌客戶、晶圓代工廠、封測代工廠、整合元件製造（IDM）等，未來3年市場產值達30億元。

SiC-AXI複合檢測技術開發計畫是業界首創碳化矽複合檢測系統，導入AI人工智慧以非破壞性方式辨識缺陷，有效縮短長晶檢測時間，預計可衍生投資3.2億元、創造產值10億元。（編輯：楊凱翔）1130429