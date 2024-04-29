新北提報中央 盼儘速認定9區為震災區劃定範圍

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市工務局長祝惠美今天表示，0403花蓮地震造成新北市多處建築物受損，市府於今天向內政部提報土城等9行政區災區，房損不堪居住共325戶，盼儘速認定災區劃定範圍。

新北市議會今天進行二、三審查會聯合業務報告及質詢，祝惠美答詢震災相 關措施。遭民進黨議員卓冠廷及陳乃瑜質疑，市府把災區認定拖延責任賴給中央，甚至質疑祝惠美公然說謊，藐視議會。

卓冠廷說，新北市4月10日提報內政部，應將220受災戶納入災區，內政部19日提報行政院後，行政院於23日同意納入災區申請相關的補助，內政部當天通知新北消防局，而後消防局表示有關受災戶的數字，因還在統計中，會有調整，將於30日正式提報。

祝惠美表示，中央直接將花蓮納入災區，新北市政府是主動爭取，但從未批評是中央在拖延。

她表示，新北市政府於4月10日主動行文內政部，爭取將新北市劃定為災區，內政部4月23日正式提供新北市「中華民國113年4月3日震災災區劃定作業原則」，並表示如符合作業原則災區劃定基準者，應於4月30日前依作業原則規定，將相關資料函報內政部彙辦，因此市府於今天再次提報內政部新北市災區劃定範圍。

根據市府函報內容，提報受災地區為土城、中和、八里、三重、新店、新莊、五股、汐止及板橋等9行政區，其中房屋毀損不堪居住程度共325戶。

另外，由於捷運環狀線受損、249校舍受損、落石坍方及道路中斷、橋梁損壞及圍籬、鐵皮受損等災情，因此，市府也請內政部同意各區也列入災區劃定範圍，以協助災民獲得各項災後復原重建設施。（編輯：陳正健）1130429