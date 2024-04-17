碳稅課徵時程 莊翠雲：須先觀察碳費執行情況再決定

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（中央社記者張璦台北17日電）立委詢問財政部長莊翠雲是否有望在520後留任，莊翠雲回應，人事案以準行政院長發布為主。至於碳稅推動時程，她則表示，台灣採碳費先行，須先觀察碳費執行情況再決定，財政部已蒐集國際相關資料，會持續關注國際作法。

立法院財政委員會今天邀請金管會主委黃天牧、財政部長莊翠雲等，針對「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」，進行專題報告並備質詢。

民進黨立委郭國文等人關注公股行庫放貸給租賃公司情形，莊翠雲指出，截至今年1月底，8家公股銀行對融資租賃業的貸款餘額合計約新台幣1359億餘元，但社會上出現租賃業高利率放款給「年輕小白」，反而造成他們財力上無法負荷爭議，財政部已督促行庫加強留意貸後管理，不希望公股銀貸出去的錢，被租賃業拿去做這樣的用途。

莊翠雲進一步表示，租賃業公會針對從事先買後付（BNPL）業務及車輛交易業務，分別訂定自律規範，財政部將請公股銀行在辦理相關授信業務時，併同審酌借戶的自律規範執行情形，並落實金融主管機關的監理規範，善盡企業社會責任。

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日前傳出莊翠雲可望在520後留任，國民黨立委賴士葆質詢時關心莊翠雲「最近心情不錯吧」、「電話接到了嗎，人家相中你的理由知道嗎」，莊翠雲則回應，最近心情沒有任何變動，新內閣所有人事案以準行政院長發布為主，其餘無法回答。

此外，台灣力拚2050年淨零碳排，賴士葆關切財政部有無規劃課徵碳稅，莊翠雲指出，目前國內是採取碳費先行，碳稅開徵與否，要觀察碳費執行情況，財政部也同步蒐集國際間相關資料，會持續關注國際作法。（編輯：林淑媛）1130417