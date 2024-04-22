賴清德提淨零5大策略 啟動第2次能源轉型加速氫能

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）總統當選人賴清德展現續推淨零轉型的企圖心，今天宣告上任後將積極推動淨零轉型，並提出5大策略，包含啟動第2次能源轉型、數位與綠色的雙軸轉型，並加速地熱、氫能等開發。

今天4月22日是「世界地球日」，賴清德以錄影致詞方式參與「地球解方2024永續設計行動年會」，宣告上任後的淨零轉型5大策略，包括啟動第2次能源轉型、數位與綠色的產業雙軸轉型、形塑淨零永續的綠生活、政府做淨零轉型後盾、不遺落任何人的公正轉型。

賴清德表示，淨零轉型的任務迫在眉睫，唯有加快腳步、與時間賽跑，才能因應世界趨勢，同時強化台灣永續發展競爭力；這些年來，台灣打下良好基礎，擁有競爭優勢，若能善用ICT產業優勢以及金融業實力，面對氣候變遷挑戰時，就能夠彎道超車，成為國際新典範。

賴清德表示，上任後將積極推動淨零轉型5大策略，第1是啟動第2次能源轉型，建立智慧共享的綠能戰略，包括加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發，將台灣綠能運用極大化，同時透過碳捕捉、碳封存手段，加快減碳速度，建立低碳安全共享的能源新結構。

其次，推動數位與綠色產業的雙軸轉型，賴清德指出，將以智慧與淨零科技雙軸帶動產業發展，成立淨零創新科技平台，建構智慧能源、推動綠色製造，擴大循環經濟；也將建立本土綠色金融，完善碳排放資訊揭露、強化永續金融業務，並透過碳定價與市場機制，加速產業低碳轉型。

第3是形塑淨零永續綠生活，透過零浪費低碳飲食、友善環境綠時尚、節能綠建築、低碳運輸網路等方式，推廣以服務取代購買，並經由全民對話溝通，落實低碳生活。

第4，政府會作為淨零轉型最強而有力的後盾，作法包括建立國際資訊顧問團、建立各產業技術服務團隊、數位服務平台，以及定期公布淨零相關行動指引，協助產業低碳轉型，降低對產業衝擊。

第5是推動不遺落任何人的公正轉型，確保在轉型過程中，政府不遺落任何產業、任何一間公司、任何人。

賴清德指出，根據凱度集團洞察報告，雖然有84%消費者嚮往永續生活，卻只有27%的人積極改變行為，如何以更創新方法、更具人性的制度設計，努力縮減價值與行動的落差，讓民眾日常生活中不用付出太多代價，就能輕易落實永續生活，期許透過這場活動，大家一起「為老問題找新方法，為新問題找好方法」。

國發會主委龔明鑫致詞指出，他任內確實每兩週都開會，確認關鍵戰略有沒有往前進展，即使走得慢，再怎麼樣也要往前走，每天都要往前一步，目標才會達成；雖然520之後，他將任職行政院秘書長，不再是國發會主委，但他會督促新任主委「每兩個禮拜還是要開會」，讓台灣淨零轉型繼續前進。

環境部次長施文貞致詞說，政府已核定關鍵戰略計畫，跨領域、跨部會大力推動，每兩週就要開一次淨零會議，「絕對不是口號」。（編輯：郭無患）1130422