U12女籃雲林2校球隊出頭天 張嘉郡贈球鞋勉續爭光

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）U12全國少年籃球錦標賽女子組日前結束，雲林縣斗六鎮南國小擊敗虎尾立仁國小奪冠；立委張嘉郡今天贈送2校球隊每人1雙籃球鞋，勉勵她們在球場上奔馳、發光，續為雲林爭光。

斗六鎮南國小與虎尾立仁國小的女籃實力不分軒輊，時常在縣內比賽上演冠亞軍之爭，每次競賽各有勝負，今年U12全國少年籃球錦標賽，2隊再度上演冠軍爭奪戰，最後由鎮南國小奪冠。

張嘉郡今天特別準備WNBA紐約自由人隊當家球星尤尼斯古（Sabrina Ionescu）今年推出的個人球鞋，而尤尼斯古在NCAA獲得奈史密斯學院年度最佳球員等多項最佳籃球運動員獎項殊榮，2020年投入WNBA成為萬中選一的選秀狀元，用以勉勵2校球員們能繼續逐夢。

張嘉郡表示，鎮南國小在U12冠軍賽的對手，是同樣來自雲林的勁旅立仁國小，2隊在U12的冠軍賽碰頭，「坦白說，手心手背都是肉」，她非常感動，因為雲林的資源並不如都會區，但在教練與小朋友們努力下，讓全台灣都能看見雲林。

「今天的冠軍不是終點，而是新的起點」，張嘉郡期許，球員們未來不管是在體壇發展，還是在其他人生道路上努力，都能繼續求進步，不斷發光發熱，迎接更大挑戰及更美好未來，創造更多奇蹟。

2校球隊近日備戰，5月份全國小學聯賽及6月份TARO國際邀請賽，繼續為雲林爭光。（編輯：陳仁華）1130506