徐巧芯批用微博行銷台灣旅遊 觀光署：配合市場

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（中央社記者余曉涵台北6日電）國民黨立委徐巧芯、葉元之等人今天批評交通部觀光署開標案，用微博、微信、小紅書行銷台灣觀光。觀光署回應，是爭取旅客來台的必要作為，中國無法用臉書等社群軟體，只能使用微博等。

徐巧芯等人在立法院召開記者會表示，民進黨政府一直宣稱微信、小紅書很危險，結果現在交通部觀光署上海辦事處竟開標案要人來協助幫忙經營，金額高達新台幣145萬元，違反民進黨過去的立場。

對此，交通部觀光署透過新聞稿說明，這是爭取全球各市場旅客來台旅遊必要作為，台灣於各客源市場一向透過多元媒體積極行銷，大力宣傳台灣觀光。

觀光署表示，有鑑於目前各市場旅客取得旅遊資訊的重要管道為社群媒體，各駐外辦事處均深耕經營，包括Facebook（臉書）、Instagram（IG）等，中國大陸市場無法使用臉書、IG，必須以微博、微信等為主。

觀光署表示，駐陸辦事處於大陸市場經營微博（個人遊台灣）帳號創於民國100年、微信（最台灣印象）帳號創於103年，為增加台灣觀光曝光度，維持大陸旅客對台灣觀光資源熟悉度，113年度為推動兩岸觀光旅遊健康有序發展，規劃再增加「小紅書」旅遊社群平台。

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觀光署表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後全球旅遊市場競爭激烈，各競爭國均透過社群平台直接與當地民眾（尤其年輕民眾）對話、宣傳，包括日本、韓國及泰國等，於大陸市場也同樣經營有微博、微信、小紅書等帳號。

觀光署指出，中國大陸市場社群媒體宣傳內容均為台灣各地觀光資源、駐地行銷活動資訊及促銷優惠等相關資訊，讓當地民眾可以直接接觸台灣旅遊相關資訊，絕無涉及兩岸政治議題，盼外界切勿過度解讀或模糊台灣旅遊宣傳的重要性。（編輯：陳清芳）1130506