藍委指交通部委外經營小紅書 違反民進黨過去立場

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨立委徐巧芯今天表示，民進黨政府一直宣稱微信、小紅書很危險，結果現在交通部觀光署上海辦事處竟開標案要人來協助幫忙經營，金額高達新台幣145萬元，違反民進黨過去的立場。

國民黨立委徐巧芯、葉元之，以及國民黨桃園市議員凌濤等人，今天在立法院召開記者會，質疑交通部觀光署發包委託經營微博微信小紅書，預算金額用人民幣標示，比賺紅錢更誇張的是，民進黨拿台灣人民納稅錢給大陸人賺。

徐巧芯指出，根據交通部觀光署上海辦事處的標案，名稱叫做「2024臺灣觀光社群媒體（微博、微信、小紅書）委託營運」，要做的就是社群帳號的委託營運。標案公告日期為113年4月30日，金額高達新台幣145萬元。

徐巧芯說，民進黨政府一直告訴民眾微信、小紅書很危險，甚至民進黨立委在立院要求要禁止小紅書，結果現在民進黨政府竟開標案要人來協助幫忙經營。

徐巧芯表示，2024台灣觀光社群媒體微博微信小紅書營運專案，充實社群媒體提高大陸對台灣旅遊市場關注，請問現在台灣跟大陸已經有旅遊了嗎。馬習二會、國民黨團訪陸被民進黨罵個半死，現在民進黨又拿又要罵，天底下到底哪有這種政府。

徐巧芯指出，標案內容還要求配合交通部需要發文，會不會是變相在大陸搞網軍，演變成攻擊政敵的工具。經營微博微信小紅書已違反民進黨過去的立場，這些公眾號除推動觀光外，標案內容還要求配合交通部貼文及傳遞事項才算履約，採購金額寫的是人民幣33萬元，抗中保台到要寫人民幣。

葉元之表示，國民黨立委組團赴陸交流得到相當成果，被民進黨嗤之以鼻，結果民進黨政府一年花3000萬元在對岸行銷台灣旅遊，讓人非常錯亂，究竟是要陸客來旅遊還是不要，民進黨不要講一套做一套，嘴上說要抗中保台，然後又花了這麼多錢在認為有國安資安風險的平台上，真是看不懂。

凌濤指出，民進黨立委認為微信是國安死角、治安漏洞，陸委會點名不要使用小紅書等APP，行政院長陳建仁更說抖音等中國社群軟體是認知作戰的平台，交通部的標案根本再現民進黨雙標的本性，鄭重呼籲每位民進黨立委都趕快在微博、微信及小紅書設帳號拚台灣觀光。（編輯：翟思嘉）1130506