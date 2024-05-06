台大國際政經學院揭牌 校長陳文章盼邀蔡總統演講

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（中央社記者許秩維台北6日電）台大國際政經學院今天揭牌，台大校長陳文章表示，台大聘任老師都須經過三級三審，程序嚴謹，不會成為政府官員的旋轉門，台大希望能邀請總統蔡英文到政經學院演講。

台灣大學依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立「國際政經學院」，於2024年2月獲教育部核定，今天在台大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式。

台大籌備國際政經學院時，曾遭外界質疑有政治力介入，未來可能延攬政治人物任教。今天也有媒體詢問台大校長陳文章，總統蔡英文卸任後，是否會到台大國際政經學院任教。

陳文章接受媒體聯訪時表示，不會邀請蔡總統擔任政經學院的教授，但希望未來能邀請蔡總統到政經學院演講；而台大聘任老師都須經過三級三審，程序相當嚴謹，不會成為政府官員的旋轉門，至於台大國際政經學院的院長人選，他希望能邀請國際知名學者出任。

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總統當選人賴清德及內定行政院長卓榮泰已陸續公布6波新內閣人事，台大電機工程系教授葉丙成將出任教育部政務次長，葉丙成曾參加台大校長遴選，最後由陳文章勝出當選。

陳文章說，自己是看報紙才知道這項內閣人事，他認為葉丙成在創新教學上的努力，可能被將接任教育部長的鄭英耀看到，邀請葉丙成擔任政務次長，共同推動教學創新，而葉丙成過去的成績有目共睹，相信未來各大學、中小學也會配合教育部推動相關事務。（編輯：李亨山）1130506