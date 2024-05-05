台大新聞所擬設學士班 師資人數難符規定已撤案

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（中央社記者許秩維台北5日電）台大新聞所去年研擬新設學士班，培育國際傳播人才；台大校方今天表示，新聞所暫難符合校內有關師資人數要求的規定，經討論後，所方已先撤案。

台灣大學新聞研究所去年11月召開會議，通過要設立學士班的提案，希望培育國際傳播人才，最快預計114學年招生。根據台大校內規定，教學研究單位增設，應擬具計畫書，經院務會議通過後才能送校審議，校級須經3處（教務處、總務處、研發處）審查、專案審查委員會、行政會議、校務發展規劃委員會及校務會議都通過後，才能送教育部申請。

台灣大學校方今天透過文字向中央社記者說明，依教育部規定，研究所碩士班欲新設學士班，須實聘及擬聘專任師資合計至少9人以上；根據台灣大學增設調整教學研究單位相關規定，要求系所合一且學士班招生為1班者，至少應有18名編制教師員額。

台大校方提到，因台大新聞所暫難符合校內有關師資人數要求的規定，經校方與新聞所討論後，建議改設立專任師資需求較少的學士班學位學程；所方對此表示理解，已先行撤案，將另行研議。（編輯：陳仁華）1130505