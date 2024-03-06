學者：跨黨派皆支持媒體議價 籲台灣加快立法腳步

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（中央社記者蘇思云台北6日電）多位傳播與法律學者今天共同表示，印尼今年設立專法，要求數位平台必須付費後，才能使用印尼媒體內容。目前跨黨派都支持媒體議價，呼籲行政院應儘快研擬院版媒體議價法法案，加快立法腳步。

國內傳播與法律學者今天召開線上記者會，包括政治大學法律系特聘教授王立達、中正大學傳播學系教授唐士哲與台大新聞所教授林照真都指出，期待行政院、數位部能儘速以強制議價模式為基礎，提出行政院版本法案。

今年2月新一屆立委就職，上一屆未審畢法案須重新提案。王立達表示，順利連任的民進黨立委林楚茵、林宜瑾、范雲，已將媒體議價法草案重新提案。民眾黨立委張啟楷也表示，民眾黨已將媒體議價法列入黨團優先法案。國民黨立委翁曉玲也表示支持此項立法。跨黨派都支持媒體議價議題，應把握上半年法案會期的時機。

王立達表示，印尼總統今年2月宣布，規定Google、Facebook等平台使用新聞內容應該付費，成為亞洲第一個立法要求平台付費的國家。台灣雖然比印尼更早討論此事，至今並無具體成果。

王立達認為，從澳洲、加拿大的立法經驗來看，歐盟以外國家必須另立新法，才能保障媒體的內容著作權。民間學者雖然已多次提醒，數位部去年8月向立法院提出的書面報告中，卻說仍在研究應採取歐盟的著作鄰接權還是澳洲的強制議價模式，顯示數位部仍無進展。

唐士哲指出，新聞對於民主社會的發展非常重要，如果要產出優質、多元的新聞資訊，必須依靠健全的媒體生態，大家對此都有共識。

目前OpenAI推出的AI產品透過媒體報導內容作為訓練資料集，已涉及著作權議題，包括美國、歐盟都已經展開相關討論。

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王立達表示，生成式AI透過文字跟圖片資料重新生成內容，本質上跟新聞議價議題相同，因此可能要調整著作權法，這也是目前外界高度關注的議題之一。

數位部表示，已注意到去年底，紐約時報針對OpenAI使用紐時數百萬篇文章訓練ChatGPT等技術，侵犯版權問題提出告訴，先前立法院也有立委質詢生成式AI進行資料學習時對媒體著作權的影響，外界意見會帶到行政院跨部會專案小組討論，以便凝聚社會共識。（編輯：翟思嘉）1130306