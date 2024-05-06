台大國際政經學院揭牌 陳文章盼邀國際學者接掌

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（中央社記者許秩維台北6日電）台大國際政經學院今天揭牌，企業和國發會預計10年合計投入28.5億經費，政經學院規劃開設政治經濟、財金、領導與管理等3領域的學程，校長陳文章希望邀國際知名學者擔任院長。

台灣大學依「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立「國際政經學院」，於2024年2月獲教育部核定，今天在台大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式，總統蔡英文、教育部長潘文忠、國家發展委員會主任委員龔明鑫、富邦集團董事長蔡明忠等人出席。

蔡總統表示，過去幾年世界政經局勢快速變動，台灣在地緣政治有舉足輕重的位置，必須培育更多跨領域和具國際視野、戰略思維的人才；從台積電徵求政治學博士的新聞，可見企業也感受到政經人才的重要性，國家更應建立人才培育的環境，期許台大國際政經學院培育高階人才，提升產業競爭力。

蔡總統也分享，當年自己念台大時就是在徐州路校區，今天走訪法學院大禮堂，回想起當年台大法律系系主任曾向學生說明為何要學法律，還提到將來有希望成為總統，不過她在就讀台大法律系期間，只是很努力聽懂教授說什麼，成為總統並不在想像內，但她期許未來台大國際政經學院的學生能在不同領域成為全球性的領導人物。

龔明鑫提到，台大國際政經學院的經費由企業和國發基金各出資一半，而台灣需要跨領域國際人才，國內重點領域已有11校成立13個研究學院，目前招生約1500人，預計10年後可替台灣培育出1萬多名優秀的人才，撐起台灣未來的發展。

台大校長陳文章指出，國際政經學院的發想，是因應近年新科技及地緣政治的重要性，台灣需要培育新一代的政經和國際金融領導人才，並融入新科技、環境永續、區域歷史文化、國際視野等素養，因此需要新型態全英語教學的跨院學程、課程模組和領域專長培育，台大也預計和日本早稻田大學、美國哈佛大學等校洽談合作計畫。

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陳文章提到，國際政經學院爭取到多家企業及國發會支持，企業和國發會預計10年合計投入新台幣28.5億元經費，有利於台大延攬國際一流大師授課，他也希望能邀國際知名學者擔任院長；政經學院除了可吸引國際菁英學生來台就讀，也會提供台大生雙主修或輔系研習，期望台大政經學院能成為國際跨領域政經頂尖人才的培育基地、政經智庫合作交流的樞紐。

台大國際政經學院將以徐州路校區為院址，台大將同步啟動「徐州路校區再造計畫」，預計2026年整修完畢；台大國際政經學院規劃開設「政治經濟」、「財金」、「領導與管理」等3大領域、8個學位學程（含學士、碩士、博士），並提供學分班與研習班；2025年秋季先由「政治經濟碩士學位學程」與「財金碩士學位學程」招生，同時招收本地生與國際生。（編輯：李亨山）1130506