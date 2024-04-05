台大、九州及UIUC組3校聯合中心 大力推科研合作

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（中央社記者陳至中台北5日電）台灣大學近日和日本九州大學、美國伊利諾大學香檳分校（UIUC）簽署3校備忘錄，成立聯合中心，共同推動學、工程、農業、人文社會學等領域的科研合作，為3校關係寫下新里程碑。

台大今天發布新聞稿，3校代表於2月19日在台北共同簽署「台大九州UIUC三校聯合中心合作備忘錄」，並為設在台北的聯合中心舉辦揭牌儀式。3校代表分別為台大校長陳文章、九州大學校長石橋達朗、UIUC校長瓊斯（Robert Jones），台灣教育部次長劉孟奇也出席交流午宴，見證3校的合作。

台大與UIUC於1997年締結姊妹校，17年來累計薦送128名學生赴UIUC交換、63名學生攻讀雙聯學位，UIUC也薦送88名學生來台交換；2校近5年來共同發表146篇論文。台大近年也陸續與UIUC合作舉辦論壇、提供雙邊研究計畫種子經費，目前並有超過94名專兼任教師於UIUC取得學位。

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台大與九州大學的關係，則始於2001年締結姊妹校，12年來薦送73名學生赴日交換，九州大學也薦送37名學生來台。二校於近5年共同發表82篇論文，台大重點科技學院未來也預計與九州大學共同開辦半導體相關領域雙聯學位計劃。

台大指出，UIUC、九州大學都是台大的重點姊妹校，未來將持續擴大和豐富3邊合作關係，共同建立聯合中心，目的在將目前的合作制度化，整合台大、九州大學和UIUC的專業知識，以醫學、工程學、人文社會學以及農業等領域作為重點合作方向，並更系統化地推動。（編輯：陳政偉）1130405