諾貝爾獎得主台大演講 提醒第3次醫藥革命正發生

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（中央社記者陳至中台北4日電）諾貝爾獎得主亞倫．切哈諾沃（Aaron Ciechanover）在台大演講指出，基因序列分析與編輯帶來的第3次醫藥革命，正在當下發生。他並提醒面對可能的新疾病，應為未來保留一定程度的不確定性。

以色列學者亞倫．切哈諾沃因發現「泛素」是蛋白質降解系統的關鍵，於2004年獲得諾貝爾化學獎。他於今年4月1日受台灣大學椰林講座邀請演講，談及生化技術的發展和近代的3次醫藥革命，吸引大量師生到場，現場提問非常踴躍。

切哈諾沃指出，第1次醫藥革命是在1930年1960年代，以盤尼西林的發現為代表，屬於「偶然性」階段；第2次醫藥革命則是1960年代之後，科學家透過「化學物庫篩選」技術，從數百萬計的化合物中，找出有藥效的小分子，以降膽固醇藥物史他汀（Statins）為代表。

進入21世紀後，基因序列分析與編輯、幹細胞、造影技術等的突破，正帶來第3次醫藥革命。在這一階段，個體化、預測性、預防性、病患參與性，成為指標慨念，

「這些變革並非將發生於遙遠的未來，而是正在當下發生中。」切哈諾沃表示，在最新的技術下，病患甚至可被重新定義為受精前的卵子與精子，疾病是序列有問題的基因，治療則是基因序列修正。

然而基因的研究，也帶來許多疑慮。切哈諾沃表示，隨著人均壽命的增加，也將出現新的疾病，他提醒，出於對社會最大的保障，或個人道德的守護，科學研究的目的，並非知曉並解決所有的潛在問題，而應為未來保留某一程度的不確定性。

中央研究院院士王惠鈞受邀在演講中為師生導讀，他提及，泛素不算一個很大的蛋白質，且在真核細胞生物廣泛存在，乍看之下平平無奇，但切哈諾沃在平凡中看出不凡，藉由他的發現，學界已開發出多種有效藥物，主要用於惡性腫瘤，且有更多的藥物正在研發中。

台大校長陳文章表示，切哈諾沃發現泛素介導的蛋白質降解，在許多細胞過程中發揮重要作用。這個系統的異常是許多疾病機制的基礎，其中包括某些惡性腫瘤和神經退化性疾病。台大針對全球重要議題或新興科技重點領域，陸續邀請國際大師透過專題講座，期盼帶給師生更多啟發。（編輯：陳政偉）1130404