政大將成立台灣首座立陶宛中心 促進雙方學術合作

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（中央社記者許秩維台北30日電）政治大學與立陶宛頂尖學府維陶瑪納大學簽署合作備忘錄，政大宣布將成立台灣首座立陶宛中心，促進雙方學術研究合作，推動學生交換、教研等交流。

政治大學今天發布新聞稿指出，維陶瑪納大學（Vytautas Magnus University）是政大姊妹校，位於立陶宛第2大城考納斯市，在人文學科、藝術、社會科學等領域表現出眾。

今年適逢立陶宛加入歐盟20週年，維陶瑪納大學近日舉行第2屆「歐洲概念」論壇，邀請歐盟官員、立陶宛和波蘭兩國的總統、大學校長等代表與會；同時也舉行國際論壇，政大校長李蔡彥受邀向聽眾分享台灣通識教育的歷史及改革。

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政大提到，維陶瑪納大學於2013年就在政大協力下，成立東歐地區首座台灣研究中心，也曾舉辦研討會，邀請政大教授專題演講；校長李蔡彥此行赴維陶瑪納大學，簽訂學術合作備忘錄，正式宣布在政大社科院下設立台灣首座立陶宛中心，也是兩校合作10年的里程碑。

李蔡彥表示，希望未來政大立陶宛中心和維陶瑪納大學台灣研究中心能有更多交流，如互派學者介紹本國文化，或透過學生交換、教研合作，增進立陶宛與台灣的相互理解與認識。（編輯：李亨山）1130430