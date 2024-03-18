政大首創用VR簽署合作備用錄 樹立高教創新標竿

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（中央社記者許秩維台北18日電）政治大學與美國密西根州立大學透過虛擬實境（VR）空間簽署合作備忘錄，包括研究交流、學生交換等，為全球高教樹立創新與跨界合作的新標竿。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大與密西根州立大學（MSU）於日前舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，活動全程在VR中舉行，所有參與者就像在同一實體空間中互動，透過專門的頭戴裝置和手持設備，與會者可以握手、鼓掌，並傳達面部表情。

政治大學校長李蔡彥在致詞中對VR的新穎性和便利性表達讚賞。他表示，這是一次非常有趣的經歷，因為這樣的技術，讓他不需搭飛機，便可以與來自世界各地的人聚集在一起。

政大校方提到，未來政大與密西根州立大學的合作重點在於延展實境（XR）領域內學術和人員之間的交流，這次MOU簽署不只是形式上的合作，更是兩校在XR領域技術與知識交流的具體實踐，這場全球首例的虛擬實境跨校簽約儀式，更為全球高等教育樹立創新與跨界合作的新標竿。

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此次簽約儀式由政大傳播學院特聘教授林日璇帶領的「媒體心理實驗室研究團隊」負責籌備，從參與人員的角色訂製、虛擬場景佈置、以及MOU簽署等細節，皆由傳播學院研究生執行。

林日璇提到，政大和MSU將從2025年秋季起，每學期交換兩名學生，未來政大學生可透過此合作計畫，在MSU修習9個學分（約3門課），MSU學生也可前來政大修課，還有機會前往宏達國際電子（HTC）、啟雲（Speed 3D）等XR相關產業體驗5G、XR及元宇宙最新技術，深化對XR及AI領域的理解。（編輯：李亨山）1130318