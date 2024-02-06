節電減水打造低碳校園 政大盼年省電費600萬

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（中央社記者許秩維台北6日電）為打造低碳校園、推動永續發展，政大積極推動各項節電減水措施，例如汰換空調設備、燃油設備電力化等，目標今年能節省電費約新台幣550萬到600萬元。

政治大學今天發布新聞稿指出，因應全球永續發展趨勢，政大積極在校園各角落實施碳管理、淨零建物，並以氣候友善為宗旨，用心規劃校內開放空間，全方位推動永續發展，近日更獲選經濟部水利署表揚的節約用水績優單位。

政大校方提到，113年度起，校長李蔡彥指示推動節電減水等永續措施，減列約701萬水電費，目標本年度水費低於1100萬元、節約電費約550萬到600萬元。

為落實節能減碳目標，政大將校內各大樓陸續汰換成LED照明設備與節能的空調系統、修復中央能源管理系統；針對校內宿舍鍋爐、公務車等高碳排的燃油設備，逐步採取電力化模式，並將委託專業團隊進行完整碳排放盤查。

政治大學總務長蔡育新表示，校區供水來源全由指南路引進，需大量仰賴中繼水池，若供水有礙常導致大規模停水，因此107年向教育部爭取經費，遷移2000噸水池並更新山下校區供水管網，全數改用不鏽鋼管，每日減少漏水達1000噸，每年更可節省約700多萬元。

另外，政大也更新自強十舍水管、於校園各建築廁所更換節水設備，每日可節省約1萬元水費，換算下來每年共可省下約350萬元。

蔡育新提到，未來將積極實施水電等能資源管理策略，並在校園綠帶、地坪的更新上融入自然為本的設計概念，增加綠基盤達到保水、降溫功效，全面打造永續、低碳的校園環境。（編輯：張雅淨）1130206