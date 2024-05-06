牛樟芝大王改用虛擬寵物平台吸金 涉案21人落網

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（中央社記者蘇木春台中6日電）昔日自稱牛樟芝大王的劉姓男子因非法吸金遭訴，他改以虛擬寵物投資平台非法吸金新台幣逾上億元，再以平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，刑事局日前逮捕劉男等21人依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，南投地檢署檢察官接獲「錢鼠投資平台」詐騙集團人頭帳戶案情資，指揮刑事局中打與南投縣、新北市、桃園市、花蓮縣等地警察局刑事警察大隊科技偵查隊組成專案小組偵辦。

警方透過大量金流交易數據分析，及過濾相關資料後，認定54歲劉男組成的詐騙集團涉有重嫌，劉男曾以「珍菌堂公司」名義，自稱牛樟芝大王以投資相關產品非法吸金，全案日前由台北地檢署偵辦起訴。

警方查出，劉男利用區塊鏈熱潮，於民國108年7月至109年6月間，在牛樟芝案被查獲後，轉型成立「派特寵物街」、「錢鼠」及「百鳥朝鳳」等虛擬寵物投資平台吸金。

經專案小組於112年6月28日至113年2月26日，發動數波查緝行動，共逮捕劉男等21人到案，查扣現金新台幣409萬元、電腦主機、筆電、手機、平板、硬碟儲存裝置、金融帳戶及筆記本等贓證物，另由法院裁定財產扣押房地產20筆及金融帳戶款項總計約2500萬元。

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警方查出，劉男等人宣稱平台以區塊鏈為基礎設計，可保證獲利，並舉辦多場說明會推廣及取信投資人，平台設立初期均能正常交易出金，待投資人陸續加大投資金額後，詐騙集團即以投資平台遭駭客攻擊為由惡意關閉，導致投資人血本無歸。

經辦案人員數位鑑識扣案電磁紀錄儲存設備，發現涉案平台經營期間，虛擬寵物交易金額高達上億元。警方依詐欺等罪嫌將劉男等21人依詐欺等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130506