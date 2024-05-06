布林肯將赴瓜國出席會談 移民成美大選重要議題

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國務院今天表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）本週將前往瓜地馬拉，出席一場有關移民問題的區域會談；與此同時，美瓜兩國正持續在此議題上深化關係。

法新社報導，華府一直尋求與這個中美洲貧窮國家的新政府成為合作夥伴，共同打擊移民問題。美國總統拜登和瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）3月會面時，美方宣布向瓜國提供1.7億美元援助。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯7日將率領美國代表團赴瓜地馬拉，出席「2022年洛杉磯移民與保護宣言」（2022 Los Angeles Declaration on Migration and Protection）區域會議。

拜登2022年在加州洛杉磯舉行的美洲峰會中，帶領各方達成西半球移民合作架構。

米勒說，布林肯也預計將與阿雷巴洛及其他區域領袖會面。

在這場會談即將登場之際，破紀錄的移民正尋求進入美國，其中大部分來自中美洲和委內瑞拉，以逃離因氣候變遷而加劇的貧困、暴力和災難。

美國將於11月舉行大選，拜登預料將與共和黨挑戰者、前總統川普再度對決，而移民問題已成首要政治議題。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130506