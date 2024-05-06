京華城案議會專案小組 13日召開首次會議

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）為釐清前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案爭議，台北市議會組專案小組調查，今天開會決定由國民黨市議員游淑慧擔任召集人，13日召開首次會議，台北市都發局列席說明。

國民黨台北市議長戴錫欽日前表示，京華城案專案小組成員為國民黨台北市議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，以及民進黨議員洪健益、許淑華、趙怡翔，和民眾黨議員陳宥丞、社民黨議員苗博雅。

台北市議會工務委員會今天進行京華城案專案小組預備會議，會中決定由游淑慧擔任小組召集人，並定調專案小組名稱為「京華城容積違失案專案調查小組」。

經會中多名成員討論後，游淑慧宣布，由於只有3個月的調查時間，預計8月初前要送交議會書面報告，預訂每週一、週五的上午開會，且5月13日進行首次會議，請都發局列席說明。

同時，請相關局處提供此案完整資料，包括京華城案大事紀、內簽公文、會議紀錄和監察院訪談等完整資料，以及提供給非專案小組成員的議員們索資資料，以釐清當時台北市政府的決策過程。

游淑慧說，為避免此案資料滿天飛，即日起針對此案相關資料調閱，請都發局加蓋浮水印和編號，以此辨別索資使用者身分，密件則僅限調查小組成員可調閱。

另外，為釐清事發時經過，也將視需要約詢此案當時反對的專家學者委員們，以了解其相關意見。

台北地檢署以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告。柯文哲3日表示，因為台智光案藍綠都有份，再辦下去會死人，因此拿京華城、北士科案出來潑糞，「這是典型的圍魏救趙」。（編輯：方沛清）1130506