港媒：林銳將掌中國全國工商聯 出身公安系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）據報導，中共統戰部副部長林銳將出任全國工商聯黨組書記；林銳出身公安系統，全國工商聯由「刀把子」（政法機關）掌控，目的是為民企「保駕護航」。

星島日報今天刊文指出，林銳預料將接替徐樂江擔任中華全國工商業聯合會（全國工商聯）黨組書記，晉升為正部級，並且繼續擔任原職。

剛滿65歲的徐樂江去年已獲安排出任中國全國政協常委。

據指出，56歲的林銳是福建閩侯人，中國人民警察大學畢業，長期在家鄉工作，是中共中央書記處書記、公安部長王小洪的舊部。

林銳曾任福建省公安廳網絡安全保衛總隊總隊長、泉州市公安局局長、廈門市公安局局長，2018年擔任公安部部長助理兼網絡安全保衛局局長，同年11月擔任公安部副部長。

2022年，林銳轉任中央政法委副秘書長，同年底擔任統戰部副部長，分管新疆、西藏、港澳等業務。

文章表示，全國工商聯是中共領導的人民團體和商會組織，「黨和政府聯繫民營經濟人士的橋梁紐帶」，囊括不少知名港商，澳門富商何超瓊更擔任副主席。

香港完善選舉制度之後，選舉委員會包括全國工商聯等5個中國全國性團體的香港成員。

全國工商聯歷史超過70年，現任主席高雲龍曾任中國光大集團總經理，本身還是全國政協副主席，但實權由身兼中央統戰部副部長的黨組書記掌握。

文章表示，過去幾任全國工商聯黨組書記都是黨政官員出身，徐樂江擔任過寶鋼集團董事長、工信部副部長，林銳可能是首名公安系統出身的黨組書記。

文章表示，在中國經濟走低之際，北京中央強調著力優化民營經濟發展環境，「刀把子」可為民企「保駕護航」。（編輯：周慧盈）1130506