習近平喊話民企要有信心 共唱中國經濟光明論

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（中央社台北7日電）中共總書記習近平今天向黨外人士代表致以新春祝福時，再提「制度自信」，並盼全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，「共同唱響中國經濟光明論」。

新華社報導，習近平7日下午在北京人民大會堂和各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表共聚一堂、共迎春節。

習近平提出3點希望。一是堅定制度自信，堅持並發展、完善「中國新型政黨制度」。二是廣泛凝聚共識，助力推進中國式現代化。全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。三是強化政治引領，築牢「堅持中國共產黨領導的思想政治基礎」。

他在講話中還強調，2024年要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，「繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長」。

這場聚會中，應邀出席的有：民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表陶智以及全國政協副主席何厚鏵、梁振英等人。

中國統計局公布，2023年經濟成長率為5.2%，不過，這項數據廣受質疑，因為背離許多民眾的感受。尤其房地產業低迷加大拖累經濟，加上全球供應鏈的調整，讓外界對今年中國的經濟成長率並不看好。

儘管如此，官方更強調「唱響中國經濟光明論」，並管制財經媒體發表對經濟表現的批評言論。（編輯：張淑伶）1130207