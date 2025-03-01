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習近平：化解各類風險 把捍衛國家政治安全擺在首位

2025/3/1 12:48
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（中央社記者張淑伶上海1日電）中共總書記習近平昨天主持政治局集體學習時說，防範化解各類風險是平安中國建設的一項重要任務，要把捍衛國家政治安全擺在首位，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

新華社報導，中共中央政治局2月28日就「建設更高水平平安中國」進行第19次集體學習，由西南政法大學副校長李燕進行講解並提出工作建議。習近平講話時強調，「總體國家安全觀」是建設更高水平平安中國的重要遵循，必須堅定不移貫徹。

習近平在聽取講解和討論後說，中共18大以來，「成功續寫了經濟快速發展和社會長期穩定『兩大奇蹟』新篇章」。適應形勢任務的發展變化，平安中國建設只能加強，不能削弱。

習近平強調，防範化解各類風險是平安中國建設的一項重要任務。要把捍衛國家政治安全擺在首位，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

此外，他表示也要完善公共安全體系，推動公共安全治理模式向事前預防轉型，加強防災減災救災、安全生產、食品藥品安全、網路安全、人工智能安全等方面工作。要著力防範重點領域風險。

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此外，他表示必須強化社會治安整體防控。要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，推進信訪工作法治化，及時有效化解各種矛盾糾紛，並表示要「注重運用現代科技手段提高社會治理效能，要鍛造忠誠乾淨擔當的新時代政法鐵軍」。

習近平2014年主持召開中央國家安全委員會第一次會議首次提出「總體國家安全觀」，而所謂國家安全體系包括16種安全，包括：政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全等。（編輯：周慧盈）1140301

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