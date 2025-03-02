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中國將舉行抗戰勝利80週年閱兵 蒲亭預計會出席

2025/3/2 10:51
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（中央社台北2日電）香港南華早報報導，據外交消息表示，中國正計劃於今年舉行紀念抗戰勝利80週年閱兵儀式，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）預計會出席。

南華早報2月28日報導，蒲亭將會到北京出席九三紀念二戰抗日戰爭勝利的閱兵儀式，他可能會在中國逗留數天，同時會出席上海合作組織會議，會議今年由中國主持。蒲亭還會到其他中國城市訪問。

中國國防部新聞發言人吳謙2月27日在例行記者會表示，中國將隆重紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，關於具體安排，目前沒有可供發布的訊息。

報導表示，暫時未知中國有沒有邀請美國政府高層參與閱兵儀式。

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中國很少舉行閱兵儀式，上一次舉行閱兵儀式是2019年建政70週年。

中國國家主席習近平2月才跟蒲亭通電話，據新華社報導，習近平表示，中俄是「患難與共的真朋友」，中俄關係任憑國際風雲變幻都將「從容前行」；蒲亭則說，發展對中關係是俄方戰略選擇，絕非權宜之計。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140302

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