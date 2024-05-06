衛報：蔣中正雕像存廢 台灣歷史爭議持續至今

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（中央社台北6日綜合外電報導）桃園大溪慈湖紀念雕塑公園內擺放大量從全國各地移來的已故前總統蔣中正雕像，供遊客參觀。不同的人對蔣中正的功過有不同看法，蔣中正雕像的存廢，在台灣仍是很大的爭議。

蔣中正的棺柩一直暫厝於慈湖園區一條小路盡頭，而在園區另一端，矗立著數百座幾乎全是蔣中正的雕像，有些站成一圈，有些排成一排，有的騎在馬背上，有的坐在椅子上，有的在看書，有的手裡拿著帽子，有的身邊圍繞著孩子，而路旁的混凝土基座上，也擺放著蔣中正的半身像。幾乎所有雕像都帶著他著名的微笑。

遊客謝女士接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時說，她上次來到慈湖園區已是近50年前的事了，當時她參加學校舉辦的校外教學，搭乘遊覽車來向蔣中正陵寢致敬。

她說，1970年代，園內還沒有這些雕像，隨著時間流逝，這些雕像逐漸從各地移到慈湖園區，並未被摧毀。她說：「這是個奇怪的地方，有這麼多雕像，晚上會很恐怖。」

蔣中正1975年逝世後，台灣從威權體制過渡到民主，享有批評現任和過去領導人的言論自由，然而蔣中正的遺緒仍在台灣引起激烈爭論。

台灣有300多條道路、近60所學校以及包括台北市中正區在內的數十個地區，都以蔣中正名字命名。在過去5年裡，有一些地點已經更名。

上週，一名民主進步黨籍立法委員質疑政府在處理700多座仍矗立各地的雕像上進展緩慢，稱政府應該更積極鼓勵接受補貼。內閣官員表示，問題的部分原因在於許多雕像位於軍事地點，而這些地點不想拆除雕像。

報導提到，如今在野的中國國民黨已為過去的行為道歉，但反對民進黨推動轉型正義的努力，認為這相當於政治獵巫。有些國民黨成員將拆除中正紀念堂雕像的提議比作2001年塔利班（Taliban）摧毀巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan）的行動。

有人說，如果台北的蔣中正雕像被拆除，要「放鞭炮」；也有人說，必須將蔣中正的功與過一起納入考量。

慈湖園區遊客黃先生說：「蔣中正的行為有很多爭議，但他也有貢獻。如果他當時沒有來台灣，台灣現在可能會由共產黨統治，而大多數台灣人都不想被（中國國家主席）習近平統治。」

謝女士說，抹去歷史沒有意義，而且這些雕像放在學校看起來也還可以。她笑著補充說，慈湖園區已經夠恐怖了，不需要更多雕像了。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1130506