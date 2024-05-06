偷拍女同事電腦畫面遭求償 男法官判賠45萬確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北6日電）桃園地院法官蔡政佑 民國109年懷疑同事女法官婚外情，翻拍女法官電腦畫面，刑事判5月確定又遭懲戒撤職。女法官提告求償，高院判賠新台幣45萬元。最高法院今天駁回上訴確定。

判決指出，蔡政佑於109年5月25日下午，看見同辦公室女法官電腦LINE視窗跳出「老婆」對話，傳訊息者是他與女法官的共同男性友人，因此懷疑女法官外遇，當下翻拍女法官電腦畫面，並告知時任桃園地方法院院長邱瑞祥。

邱瑞祥隨後約談女法官，並出示翻拍照片，女法官才發現她的電腦遭偷拍。女法官向邱瑞祥表示，她已無婚姻關係，因此並非婚外情，且對方這名男子也已離婚。女法官為此在辦公室電腦架設微型攝影機，拍到蔡男2度偷拍她的電腦畫面，約20多張照片，對蔡男提告妨害秘密。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

刑事部分，蔡男遭判5月徒刑，得易科罰金確定；懲戒部分，懲戒法院職務法庭認為蔡男知法犯法，因本案經判處罪刑，已損及法官職位尊嚴與職務信任，判決蔡男撤職，並停止任用2年確定。

另一方面，女法官提起民事訴訟向蔡政佑及邱瑞祥求償。一審判蔡男須賠償40萬元、邱瑞祥免賠，台灣高等法院考量本案情節，判蔡男加碼應賠45萬元、邱瑞祥仍是免賠。最高法院今天駁回上訴確定。（編輯：方沛清）1130506