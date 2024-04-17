疑包庇涉猥褻男法官 時任士林地院長司法院長列被告

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）鏡週刊報導，涉猥褻女同事的士林地院法官蔡明宏（已停職），日前有相關人告發時任士院院長、司法院長的6名司法高層，疑似包庇蔡男。士檢今天證實已接獲告發，分他案偵辦中。

鏡週刊報導指出，告發人表示，時任士林地方法院院長的陳宗鎮、吳水木、吳景源，及時任司法院院長賴英照、謝在全（代理）、賴浩敏，均於蔡明宏任職期間為司法首長，疑似包庇蔡明宏，且未追究刑責。

士林地檢署今天證實，日前已接獲相關人告發，被告為陳宗鎮、賴英照等6人，案由目前不詳，已分他案偵辦中。此外，司法院日前已針對當年的行政處置措施是否妥適進行調查。

全案起於，蔡明宏於民國93年至99年間涉性騷擾、強制猥褻多名同院女同事、下午，應受懲戒，由司法院人事審議委員會於今年2月20日、3月6日決議移送監察院審查。監察院通過彈劾蔡明宏，並移請懲戒法院審理

刑事部分，蔡明宏涉強制猥褻女法官、女書記官遭士檢起訴，原由士林地院審理，因蔡明宏認為審判恐有不公，日前聲請移轉管轄至台北地方法院獲准。

蔡明宏遭到監察院通過彈劾後，曾發表聲明指出，監察院罔顧事實，他會盡一切力量，自證清白。（編輯：張銘坤）113O417