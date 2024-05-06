明達醫桃園八德新廠動土 拚2026上半年完工

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（中央社記者何秀玲台北6日電）眼科醫療儀器製造商明達醫今天舉辦桃園八德新廠動土典禮，預計於2026年上半年竣工。明達醫表示，現有廠房空間已不敷使用，決定購地建造新廠，以強化在全球眼科醫療產業的地位。

明達醫發言人陳惠玉向中央社記者表示，展望眼科診斷儀器市場逐年需求成長，明達醫現有廠房空間已不敷使用，新廠的產能空間比原有廠房多3倍，一部分產能將作為OEM（代工生產）、ODM（設計生產）、OBM（專注於自有品牌）。

新廠除了解決目前產能趨於滿載空間不足的困境外，並可承接新產品拓展需求，提供全球客戶高度彈性與客製化服務。

依據國發會推估，台灣在2025年將邁入成為超高齡社會，超過20%的人口超過65歲。研究報告指出，青光眼、白內障和糖尿病性視網膜病變等各種眼病，隨著人口老化壽命延長而快速增加。

此外，手機電腦平板等3C產品普及，民眾對眼科診斷及治療需求逐年增加。根據眼科市場研究報告指出，眼科診斷儀器市場規模，年複合成長率約5.8%。

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明達醫主要研發製造與銷售眼科診斷儀器，已開發產品免散瞳眼底相機及非接觸式眼壓計，銷售80多個國家。今年再推出整合型全自動視網膜影像攝影機與斷層掃描儀。

依據最新研究報告指出，光學同調斷層掃描儀占整體眼科診斷儀器市場約18%。明達醫表示，光學同調斷層掃描儀開發期間，也在國內多家醫學中心完成臨床試驗，預期此新產品將可為明達醫未來營運注入強心針。（編輯：張良知）1130506