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大雪山驚喜發現 台灣黑熊青剛櫟樹上築4窩

2024/5/6 14:21（5/6 15:05 更新）
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林業及自然保育署台中分署森林護管員攀樹測量，記錄在青剛櫟樹上發現的熊窩大小。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月6日
林業及自然保育署台中分署森林護管員攀樹測量，記錄在青剛櫟樹上發現的熊窩大小。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）大雪山地區是台灣黑熊活動生存重要棲地，林業保育署台中分署日前在1棵青剛櫟樹上發現，有4個大小不一的編織巢窩，驚喜萬分，推測是黑熊為取食方便在樹上不同位置築窩。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿指出，為瞭解台灣黑熊棲地利用及活動情形，林業保育署台中分署在黑熊可能的移動路徑及活動地點，規劃紅外線自動相機監測，希望捕捉到珍貴的畫面，同時觀察巡護的路徑是否有熊爪痕、黑熊排遺等活動痕跡。

森林護管員在路徑上發現3處熊爪痕，並在其中一棵有熊爪痕的青剛櫟樹上發現疑似熊窩，森林護管員使用攀樹裝備，攀爬至25公尺高的樹上查看，發現樹上共有4個大小不一、直徑約80至110公分，以青剛櫟枝條編織而成的台灣黑熊熊窩。

林業保育署台中分署表示，台灣黑熊編織巢窩是天性，牠們的手掌像人類一樣能彎曲的前肢，可折下樹枝築成熊窩，有時也會直接在樹上築窩。

這次發現的熊窩周邊也有被折斷的樹枝枝條，在窩裡面還可看到青剛櫟果實的櫟帽。由現場情況推測，黑熊為取食方便而在樹上不同位置築窩。（編輯：郭諭儒）1130506

相機拍攝到大雪山地區黑熊身影。（圖取自林業及自然保育署台中分署網頁taichung.forest.gov.tw）
相機拍攝到大雪山地區黑熊身影。（圖取自林業及自然保育署台中分署網頁taichung.forest.gov.tw）
大雪山地區近日發現樹青剛櫟樹上有熊窩。（圖取自林業及自然保育署台中分署網頁taichung.forest.gov.tw）
大雪山地區近日發現樹青剛櫟樹上有熊窩。（圖取自林業及自然保育署台中分署網頁taichung.forest.gov.tw）
林業及自然保育署台中分署森林護管員近日自主研究觀測台灣黑熊的活動情形，在青剛櫟樹上發現熊窩，側拍可看到被折斷的枝條。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月6日
林業及自然保育署台中分署森林護管員近日自主研究觀測台灣黑熊的活動情形，在青剛櫟樹上發現熊窩，側拍可看到被折斷的枝條。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月6日
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#林業保育署台中分署
#林業及自然保育署台中分署
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